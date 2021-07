Liberan a fotógrafo cubano Ányelo Troya tras haber sido condenado a un año por participar en protestas

El fotógrafo cubano Ányelo Troya fue liberado este sábado y se encuentra en su domicilio luego de haber sido condenado a un año de privación de libertad por presuntamente participar en las protestas del 11J.

“Anyelo Troya está en casa en libertad. Gracias a todos por el apoyo. Sabemos que faltan más jóvenes de la manifestación del 11J, pero no nos quedaremos con los brazos cruzados”, expresó en un post de Facebook el rapero El Funky, una de las voces del tema Patria y Vida.

Troya fue el fotógrafo que grabó las escenas que se rodaron en Cuba del videoclip de la canción, que ha devenido un himno para los cubanos que piden libertad y un cambio en el país. Unas tomas en las que participaron los raperos El Funky y Maykel Osorbo, y contó con la colaboración de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI).

Arrestado el día de las protestas del 11J cuando salió a la calle a tomar imágenes de los manifestantes y documentar los acontecimientos, Troya permaneció 10 días sin ver a su familia ni contactar con abogados.

Según dio a conocer la familia, el fotógrafo fue condenado el miércoles 21 en un juicio sumario sin defensa legal y, al día siguiente, tuvo lugar el fallo de los tribunales, ratificando la sanción por el supuesto delito de “desorden público”.

“¡Los soltaron a los tres! #SíSePuede. Edit: Todavía están en proceso de apelación, pero esperarán desde casa”, expresó en un post de Facebook la usuaria Sam Olazábal, allegada de la familia de Troya.

“Terminar mi día con un audio de la mamá de Anyelo Troya diciendo que está camino a casa es de las cosas más hermosas de este día. #SíSePuede”, dijo la internauta que anteriormente se había manifestado en redes sociales por la liberación de Troya y otros dos jóvenes condenados que no habían participado de las protestas, según alegó.

“Anyelo, Alexander y Gabriela. Condenados a cárcel por simplemente existir. Ni siquiera estaban participando de las manifestaciones en el momento en que ‘se los llevaron’. ¿Entonces?”, preguntaba Olazábal horas antes de la liberación de estos tres jóvenes cubanos.

“Libreeee; en casa cómo tiene que ser. Anyelo Troya ya está en casa, gracias todos por su apoyo en nombre de toda su familia y de él”, publicó este sábado la doctora Gabriela Borges Navas en sus redes sociales, cuñada del fotógrafo.

Condenado junto a una decena de jóvenes por participar en las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, agudizada por la pandemia de coronavirus y la crisis que atraviesa la isla, el caso de Troya saltó de inmediato a la luz pública, generando muestras de preocupación y solidaridad entre activistas cubanos, gobiernos y organizaciones internacionales que denunciaron su proceso.

“El fotógrafo cubano Anyelo Troya sentenciado a un año de prisión tras un juicio sumario secreto sin la presencia de un abogado defensor”, denunció Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos en un tuit.

“¿Su crimen? Documentar matones y policías enviados por los dictadores de Cuba para golpear a manifestantes pacíficos. Anyelo es uno entre demasiados”, agregó en un mensaje replicado por la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

“Si esto es lo que le piden a Anyelo por tirar fotos y le están sembrando un caso de desorden público que muchas veces es una multa y ya, que se puede esperar del que marchó, del que tiró una piedra o viró una patrulla”, dijo Raydel Cruz, primo del fotógrafo, quien consideró la detención del artista como una “violación absoluta de los más elementales derechos”.

“El abuso y la crueldad de este sistema no pueden seguirle siendo indiferentes a nadie que se diga humano. El régimen cubano está haciendo una purga de la juventud inconforme del país. Que Dios consuele a todas las familias cubanas que sufren por un familiar preso injustamente y que Cuba sea Libre pronto para que toda esta pesadilla acabe. Con temor a Dios y sin miedo al hombre”, agregó.

"Mami, yo no he hecho nada, soy un artista", dijo Troya a su madre desde la cárcel Jóvenes de Occidente. “Tú no estás solo, tu madre va a hacer hasta lo imposible por librarte de esta injusticia”, le dijo Raisa González a su hijo el día que lo vio en los tribunales. Así ha sido, para alivio de estos tres jóvenes y sus familias.