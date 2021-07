César Évora sobre Cuba: "Me duele mucho todo lo que están pasando solo por expresarse"

César Évora Foto © Instagram del artista

El actor cubano César Évora expresó su dolor por la represión que han estado sufriendo cientos de personas en Cuba desde que se desataron protestas por toda la isla el 11 de julio.

"Me duele todo lo que está pasando, fue un punto de explosión popular, de tantas carencias, una explosión de todo junto. Y me parece absurdo, ilógico y brutal la represión que usaron contra la gente que piensa diferente. Me duele mucho todo lo que está pasando esa gente que solo quería expresarse", dijo al programa Despierta América.

El famoso actor de telenovelas dijo que el gobierno cubano no tiene sentido del respeto y la libertad, aunque los defienda con su discurso.

"Hay que respetar lo que diga aunque sea un solo ciudadano de ese país, el que piensa diferente tiene que ser respetado", destacó.

"Esa palabra, 'respeto', eso no se respeta en mi isla, no hay esa coherencia entre el discurso y las palabras, se habla mucho de la libertad, pero no se practica con las personas que piensan diferente", apuntó el actor.

César Évora, que lleva años radicado en México pero aún tiene familia cercana en la isla, dijo que "Cuba ya era como una olla de presión a punto de explotar, y explotó".