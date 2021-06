Médico cubano denuncia amenaza de multa por tener yerba en el jardín de su edificio

Médico cubano Sergio Pérez Foto © CiberCuba / Facebook Sergio Pérez

El psiquiatra cubano Sergio Andrés Pérez Barrero (Bayamo, 1953) denunció que inspectores de sanidad intentaron multarlo por encontrar yerba en el área común de su edificio, frente a su apartamento.

"Mi verdad. Nuevamente soy amenazado de ser multado por el enyerbamiento del frente de mi apartamento, y a quien le compete limpiarlo es a la Dirección del Gobierno Municipal, encargada de las áreas comunes", denunció el psiquiatra en Facebook.

En su mensaje hizo referencia al abandono que sufren las áreas verdes en los espacios públicos en Cuba, en especial se refirió a las grandes extensiones de tierra en el país que ni siquiera están cultivadas.

"¿Cómo pretenden ponerme una multa a mí, si no se la pusieron a los que tienen el país lleno de marabú?", se cuestionó Pérez en la red social Facebook.

Este médico es una figura destacada en el estudio de comportamientos suicidas en Cuba. Se ha pronunciado contra las arbitrariedades del Estado en múltiples ocasiones.

En mayo anunció su renuncia a la Sociedad Cubana de Psiquiatría por considerar que hubo en la institución falta de transparencia en relación con el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), quien estuvo retenido en el Hospital Calixto García por varias semanas bajo custodia de la Seguridad del Estado.

El doctor en psiquiatría también ha lamentado en sus redes sociales la situación que enfrentan las personas en Cuba para comprar alimentos. El verano pasado se refirió específicamente a los trabajos que pasan profesionales de la salud en medio de una pandemia, para adquirir comida y calificó el hecho como una ineficiencia del socialismo.

“Esta es la ineficiencia socialista en la que hay que hacer esa cola para comprar, a un elevado precio, un poco de comida, cumpliendo el principio socialista de ponerte la vida difícil”, denunció Pérez.

El experto cubano de mayor rango en el tema del suicidio, denunció hace dos años que su nombre fue usado por colaboradores cubanos en Brasil y Venezuela para inflar estadísticas a fin de que el Ministerio de Salud Pública cobre más por la asistencia a pacientes.

En noviembre del 2019 el terapeuta cubano, miembro de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que su nombre figuraba entre los de otros pacientes, en las mencionadas misiones médicas, como si fuera uno más.

"Yo aparecía como paciente en hojas de cargo en Venezuela y Brasil”, dijo Pérez. “Lo sé porque quienes lo hacían, me lo comentaban. Y no era solo yo. Mi ex esposa, mi hijo, la madrina de mi hijo y toda esta rama de la familia, aparecíamos en las planillas como pacientes que recibían tratamiento”, precisó el doctor en una denuncia secundada por decenas de médicos cubanos, que confesaron la práctica, llevada a cabo por ellos mismos en diferentes momentos.

En cuanto a la amenaza de multa que Pérez denunció esta semana, podría estar relacionada con el recrudecimiento de medidas anunciadas por el gobierno de La Habana.

Las autoridades de la capital alertaron que aumentarán las inspecciones y la imposición de multas por violaciones de medidas sanitarias implantadas en el país.

El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Reinaldo García Zapata, advirtió que se perseguirán los juegos y estancias en parques y zonas de playa, así como hacer ejercicios en la vía pública. Sin embargo, no hacen referencia al papel de las empresas estatales en la calidad de los espacios públicos, y la higiene que debe existir en estos.

Se impusieron 1,472 multas, de las cuales 807 fueron por el Decreto Ley 31, que sanciona con multas de 2,000 y 3,000 pesos a quienes incumplan las medidas establecidas para la prevención y el enfrentamiento del coronavirus en Cuba.