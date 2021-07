Ultimátum de La Diosa a su distribuidora para que la libere

La cantante cubana Dianelys Alfonso, conocida popularmente como La Diosa, se cansó y dio este martes un ultimátum a la distribuidora con la que tiene contrato en vigor en Estados Unidos para que la libere antes del 15 de agosto.

En una directa en sus redes sociales, La Diosa se disculpa con el productor y compositor cubano Eduardo Antonio porque "ellos", en referencia a la distribuidora Puntilla Music, pasaron por encima de su palabra.

"Han hecho lo que han querido", lamentó al no poder asumir los pagos concertados con el cantante con el que ha grabado recientemente el tema "Si te pudiera mentir".

"No respetan nada. No respetan los acuerdos entre los artistas. Yo no tengo ya acceso a lo que ellos están haciendo. Ellos están haciendo lo que les da la gana", añadió la diva.

Según explica La Diosa, su compañía Amboss Media es quien, a través de sus abogados, ha dado de plazo a Puntilla Music hasta el 15 de agosto para que la liberen.

Visiblemente molesta, la cantante advirtió a los directivos de la distribuidora de que está dispuesta a llegar al Departamento del Tesoro si el 15 del mes que viene no la han "soltado como artista" y la siguen "esclavizando"; reteniéndole pagos y dejando de abonar las 'regalías' que les demanda Amboss Media.

"Voy a llegar hasta el Departamento del Tesoro y voy a demostrar que no tienes manera de tener convenios con artistas que viven en Cuba", advirtió La Diosa.

Dianelys Alfonso también ha amenazado con desvelar la lista de todos los artistas que Puntilla Music tiene contratados en Cuba. "Lo voy a echar todo pa' alante", alertó la ex cantante de NG La Banda.

Según La Diosa, la distribuidora controla el 80% de artistas de la Isla. "Vas a quedarte en pedazos. Mi disquera, Amboss Media, te dio la oportunidad de soltarme y ellos seguir trabajando contigo de manera tranquila, pero ustedes son caprichosos. Escúchenme bien, yo no quiero hacerles daño", avisó la cantante.

"Yo lo que quiero es que me suelten ya", dijo apelando a dos impagos consecutivos como motivos suficientes, en su opinión, para cancelar un contrato.

El conflicto ha estallado a raíz de que La Diosa no haya podido cumplir acuerdos cerrados con Eduardo Antonio, debido a los supuestos impagos de su distribuidora.

En su directa, La Diosa le pidió miles de disculpas a Eduardo Antonio por no poder cumplir con su palabra, ya que asegura que quien maneja los ingresos de su canal de YouTube es la compañía Puntilla Music, recalcó en la directa.

"No quieran esclavizarme porque no lo van a hacer", advirtió la cantante.

Puntilla Music es una compañía con sede en Miami que ha trabajado con artistas cubanos de la talla de El Chacal, El Micha, El Chulo, Sandra Cires, Paulo FG o Leoni Torres, según publica el diario de investigación ContraRéplica.

La Diosa insiste en que la distribuidora había accedido a rescindir su contrato, pero se enfadaron porque ella celebró la liberación soplando las velas de un cake.

CiberCuba contactó a Puntilla Music a través de su web (https://puntilla.us/contact-us/), de su página de Facebook (https://www.facebook.com/puntillamusic/); de su correo electrónico (contact@puntillafilms.com) y de uno de sus responsables, pero en el momento de publicar esta información no ha recibido respuestas.

