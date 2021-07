Piden ayuda para niño cubano cuya madre falleció

Abuelos junto al pequeño de seis años Foto © Facebook/Abu Duyanah Tamayo

Cubanos residentes en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, piden ayudan para un niño de seis años, cuya madre falleció recientemente y fue acogido por sus abuelos.

“Hola, necesito que me apoyen con una donación para un niño de seis años. Su mamá falleció y su papá no lo quiere. Lo recogieron sus abuelos que no tienen condiciones de ningún tipo”, escribió en un chat colectivo Amanda Chirino, quien refiere ser vecina del pequeño.

La mujer asegura que “el niño está pasando trabajo. Voy a agradecer que me ayuden con ropa, zapatos, alimentos, con lo más mínimo que puedan. No tiene ni dónde dormir”.

También en su mensaje dejó un número telefónico, +53 5435 0120, para que se ponga en contacto con ella todo el que quiera aportar donaciones al pequeño.

El reportero de ADN Cuba, Abu Duyanah Tamayo, compartió en su perfil de Facebook la llamada de ayuda para este niño, quien reside ahora con sus abuelos en las afueras de la ciudad de Santa Clara.

Según un comentario de otra vecina, que se identifica con el nombre de Chabely en la publicación de Tamayo, los abuelos del pequeño residen en un lugar conocido como “el callejón de Guamajal, por la carretera que va a Sagua la Grande, después de cruzar la línea del tren”.

“Cuba, este niño necesita ayuda urgente, su mamá falleció y su padre no lo quiere, y ahora depende de sus abuelos. Arriba cubano, haz lo tuyo. No dejes pasar esta oportunidad de hacer algo bueno y útil. Es solo un niño”, escribió Tamayo en Facebook, junto a varias fotos del pequeño con sus abuelos.

Aunque no se identifican los nombres del niño ni el de sus abuelos, sus dos vecinas confirman las condiciones en las que se encuentra el pequeño de seis años, de quien refieren necesita hasta de lo más mínimo en estos momentos.

“Es en Santa Clara, Villa Clara. Estoy averiguando con exactitud dirección para ver cómo puedo hacerle llegar algunas cositas”, comentó otra usuaria en el perfil del periodista, donde otros igual expresaron su disposición a ayudar y empatía con el pequeño.