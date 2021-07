Carolina Barrero, sitiada, sin internet y sin nadie que le lleve alimentos

Carolina Barrero en la protesta pacífica del 27 de enero en La Habana. Foto © Pedro Benitez/Facebook

La activista e historiadora del arte Carolina Barrero, continúa sitiada en La Habana por la policía política, además de seguir sin servicio de internet, ni poder contar con nadie que le lleve alimentos, según denunció la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández.

“¿Cómo podríamos ayudar a Carolina Barrero? Ella sigue sitiada y sin internet, no tiene a nadie que le lleve alimentos ni lo que necesite, la tienen presa en su propia casa ilegalmente como a mí”, dijo Hernández en Twitter.

“Bruno Rodríguez, Díaz-Canel, ¿así es como ustedes piensan convencer al mundo que en Cuba no hay una dictadura? Son unos psicópatas, se inventan un montón de mentiras y lo peor es que existen tontos útiles que se las creen”, agregó.

Barrero participó en las protestas del 27 de noviembre y el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Debido a sus acciones, sufre el constante hostigamiento de las autoridades que incluso la han llegado a agredir físicamente.

La semana pasada, Barrero pidió amnistía general para los detenidos en las protestas del 11J en Cuba y dijo que el único modo de vencer la injusticia era denunciando cada caso.

“La Seguridad del Estado y los abogados que responde a sus intereses, insisten siempre a los familiares que deben guardar silencio y esperar. Que no den testimonio, que no publiquen. Lo próximo que saben las madres es que sus hijos han sido condenados en juicios sumarios colectivos sin acceso a la defensa”, comentó entonces.

“Hoy sabemos que lo único que nos puede salvar ante la injusticia es no callarla, no ser cómplices con el silencio. Todavía son muchos los detenidos y sentenciados que permanecen sin defensa, no podemos descansar hasta que cada uno sea liberado”, dijo.

Por esos días, la artista denunciaba la vigilancia permanente de la Seguridad del Estado las 24 horas del día. “Yo no hablo con abusadores, acosadores, secuestradores”, le dijo Barrera desde el balcón de su casa a un presunto agente que la vigilaba y grababa desde la calle.