Analista Jorge Duany ve la foto de las FAR y el Comando Sur en la Base Naval de Guantánamo como símbolo "de desesperación"

Imagen de Comando Sur con las FAR en Guantánamo. A su lado, el ex director del Instituto de Investigaciones Cubanas, Jorge Duany

El académico Jorge Duany, profesor emérito de Antropología de la Universidad Internacional de la Florida y ex director del Instituto de Investigaciones Cubanas, advirtió que la fotografía del encuentro entre el Comando Sur de EE.UU. y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en la Base Naval de Guantánamo revela la «desesperación» del régimen cubano y lo coloca ante una contradicción histórica que no puede disimular.

La foto que divide al exilio entre esperanza y críticas tiene un impacto especialmente doloroso entre los cubanos que emigraron en las primeras décadas de la revolución.

«Gran parte del exilio histórico, es decir, de aquellos que llegaron a Estados Unidos a principios del 60 y 70, no deben simpatizar con este tipo de coexistencia pacífica que es lo que parece estar sugiriendo la fotografía», afirmó Duany.

El académico explicó la razón de fondo: «La gran mayoría de los exiliados de ese periodo no han querido tener ningún tipo de diálogo ni negociación con el gobierno cubano. Más bien lo que esperan es que terminen yéndose, mientras que aquí lo que se está sugiriendo es que se van a quedar y que se van a quedar en algún tipo de acuerdo con las autoridades militares».

El encuentro entre el jefe del Comando Sur y el general Roberto Legrá Sotolongo tuvo lugar el 29 de mayo en el perímetro divisorio de la base, y el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) publicó varias fotos oficiales del acto que desató una intensa discusión pública por su carga simbólica.

Tania Costa, entrevistadora de Duany destacó la paradoja de que "los que han acusado a media Cuba de ser agentes de la CIA resulta que ahora están dándose la mano con la CIA y reuniéndose en la base naval».

El académico subrayó la contradicción histórica que encierra la imagen: «Tanto criticar la Enmienda Platt y al final están en la base naval reconociendo la presencia de Estados Unidos allí».

Para Costa, el simple hecho de acudir a ese territorio tiene un peso político inequívoco. «Esta foto allí en la base naval lo que hace es legitimar la presencia de Estados Unidos. Es decir, tú vas allí, tú reconoces que es territorio de Estados Unidos y legitimas esa presencia allí, tanto que han renegado ellos de esa presencia estadounidense en la isla».

El análisis va más allá del contenido explícito de la reunión. Duany destacó también el simbolismo visual de la fotografía: «Es muy difícil distinguir a la parte cubana de la parte estadounidense. De nuevo se los pone en el mismo nivel simbólicamente, es decir, como representantes legítimos de ambos gobiernos y con la necesidad de ponerse de acuerdo sobre asuntos técnicos».

Este encuentro no ocurre en el vacío. La paradoja que enfrentan las FAR al recibir al general del Comando Sur se enmarca en una serie de contactos discretos entre La Habana y Washington durante 2026: el 15 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con el nieto de Raúl Castro, conocido como «El Cangrejo» o «Raulito», junto al ministro del Interior y jefes de inteligencia cubanos.

Duany señaló que estos contactos —incluyendo reuniones entre Raúl Guillermo Rodríguez Castro y Marco Rubio desde febrero— «contradicen esa imagen beligerante de parte de las autoridades cubanas y hablan de una intención o una necesidad de acoplarse a la situación en la que se encuentra actualmente la isla».