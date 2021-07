Artista cubano musicaliza poema de Alexis Valdés “Por qué me matas cubano”

El artista cubano Yandy García musicalizó el poema “Por qué me matas cubano” del humorista Alexis Valdés en referencia a la represión en la isla contra los manifestantes del 11J, que tomaron las calles de decenas de ciudades del país exigiendo cambios al régimen de La Habana.

En redes sociales, el propio Valdés celebró la iniciativa del músico, asegurando que lo había conmovido. “A mí me erizó”, dijo el popular humorista. De igual modo, varios usuarios en Facebook elogiaron la pieza.

“Hermoso, súper hermoso!! Mucho sentimiento de corazón”, dijo una internauta. “Qué belleza de música, letra y sentimiento. Gracias a sus creadores”, comentó otra. “Se me salieron las lágrimas ...qué más nos tiene que pasar ...hermosa canción donde refleja el dolor de nuestro pueblo”, apuntó una tercera usuaria.

Semanas atrás, las redes sociales también se habían conmocionado con una interpretación del mismo poema por parte de la actriz cubana Luisa María Jiménez.

“¿Por qué me matas cubano?/¿Por qué encarcelas mis sueños?/¿Por qué no aceptas cubano que eres hermano y no dueño?/¿Por qué me quiebras las manos?/¿Por qué me partes los huesos?/¿Por qué si somos hermanos, en rejas me tienes preso?”, expresan algunos de los versos de Valdés.

“No sé cómo llegó a ella mi poema, pero me emociona cómo lo hace esta gran actriz cubana”, dijo el humorista en esa ocasión. Valdés también escribió unos versos a los que tituló “Escúcheme, Dictador”, aludiendo directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel y su orden de reprimir a ciudadanos de la isla por manifestarse públicamente contra el régimen.