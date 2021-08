Piden medicamentos para una cubana en Holguín: "Tiene los pulmones comprometidos"

Cubana en Holguín necesita medicamentos. Foto © Facebook / Leisam Rubio

La editora y activista cubana Masiel Rubio, residente en España, publicó este martes en redes sociales una petición de ayuda para una cubana que necesita antibióticos para tratarse una infección de los pulmones, ante el amplio desabastecimiento de fármacos en la isla.

“En Holguín tenemos una señora que necesita azitromicina o rosefín urgente, ya tiene los pulmones comprometidos y la placa sale todo blanco, está realmente mal y las medicinas que mandamos demoran todavía unos días. Por favor, alguien que ayude”, dijo Rubio, quien además ofrece los datos para contactar a los familiares de la mujer. “Está mal, no tiene oxigenación”, enfatizó.

“Urgen en Holguín antibióticos y antipiréticos. No hay con qué bajar fiebres y calmar los dolores. Aquí se está moviendo de poquito en poquito lo que aparece que tienen las personas, pero así no se va a resolver”, comentó una usuaria sobre la situación en la provincia, que es la de todo el país en medio de la pandemia del coronavirus.

“Yo soy de Holguín, aquí no hay test rápido en casi ningún lado, están en falta casi todos los medicamentos y cuando vas al policlínico tienes que estar muy grave para que no te manden a la casa, los mandan sentenciados si no hay medicinas, a tomar cocimiento e infectar a los demás de la casa, en Cuba conviven varias generaciones en una misma casa, ¿cómo se van a cuidar? Los revendedores están pidiendo por las azitromicinas de 1600 a 2000 pesos y son solo tres pastillitas, el gobierno debe pedir ayuda”, aseguró otro internauta.

A finales de junio, el gobierno cubano reconoció la grave escasez de medicamentos en la isla, por boca de la vicepresidenta de la estatal empresa BioCubaFarma, Tania Urquiza Rodríguez, que fijó en 120 fármacos básicos la media mensual de medicinas en falta en las farmacias y hospitales cubanos.

Sin embargo, Urquiza Rodríguez aseveró que en Cuba no han faltado medicamentos para afrontar la pandemia de COVID-19. Países como México y China han donado insumos médicos al gobierno cubano para manejar la crisis.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 9,629 nuevos casos de coronavirus y 80 fallecidos por la enfermedad. Los datos recientes revelan que Cuba es el país de América Latina con más casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes y el tercero en el mundo.