Cuba reconoce grave escasez de medicamentos

Farmacia habanera Foto © CiberCuba

El gobierno reconoció la grave escasez de medicamentos que golpea a los cubanos, por boca de la vicepresidenta de la estatal empresa BioCubaFarma, Tania Urquiza Rodríguez, que fijó en 120 fármacos básicos la media mensual de medicinas en falta en las farmacias y hospitales cubanos, en medio del peor brote de coronavirus.

Urquiza Rodríguez aclaró, en una Mesa Redonda reciente, que en Cuba no han faltado medicamentos para afrontar la pandemia de COVID-19, afirmación que contrastó con el lamento del doctor Francisco Durán ante la muerte del eminente científico Gustavo Sierra, uno de los creadores de la vacuna antimeningocóccica.

La vicepresidenta de BioCubaFarma explicó que, en 2021, se han ido acabando los suministros y materias primas para la producción de medicamentos, circunstancia que achacó al embargo norteamericano y a un "colapso en la industria y logística mundial", que dificultan las importaciones cubanas.

Urquiza Rodríguez leyó el fragmento de una carta de un supuesto proveedor extranjero, al que no identificó: “Les escribo para comunicarles que, como habíamos previsto desde que comenzamos las operaciones, las presiones del bloqueo norteamericano hacia Cuba han provocado que a partir de hoy, el banco donde tenemos nuestras cuentas suspenda operaciones con Cuba, por tanto, esta vía de pago queda sin efecto en todos nuestros contratos. Debemos destacar que dicho banco se mantuvo operando con Cuba a pesar de las presiones del gobierno norteamericano”.

Pero la crisis data de marzo de 2020, cuando el vicepremier y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, admitió que su gobierno no podría cubrir la demanda total de alimentos y de medicamentos y que solo garantizaría el oxígeno medicinal y otros doce medicamentos que no identificó.

En febrero, el médico cubano Yohan Pérez ironizó sobre la carencia de medicamentos en hospitales, avisando que, a su próxima guardia, llevaría un santero para aliviar males y describió las carencias en instituciones hospitalarias, donde los pacientes tienen que traer jeringuillas de sus casas para poder recibir algún medicamento endovenoso, no hay hilos para suturar heridas, se trabaja con guantes de goma reutilizados cinco o seis veces, rellenándolos con talco para que no se peguen, no hay esparadrapo, ni vénulas, ni equipos de Rayos X.

Escasean los antibióticos orales, los analgésicos, los antiinflamatorios, los antihistamínicos y los ansiolíticos, precisó el doctor Pérez.

Ante la crisis de medicamentos y medios sanitarios, cubanos han creado redes informales de donación, trueque y venta de medicinas y útiles clínicos, en redes sociales; donde se avisan de la llegada de fármacos a las boticas, publicando listados, dirección y teléfonos.

La comparecencia de la vicepresidenta de BioCubaFarma en la Mesa Redonda ocurrió en medio de la campaña gubernamental en vísperas de la votación en Naciones Unidas de una resolución anual sobre el embargo económico de Estados Unidos, que excluye la importación de medicamentos y alimentos, como muestran las cifras oficiales en ambos sectores.

En 2020, el Gobierno de Estados Unidos reiteró que Cuba solo importa "una pequeña fracción" de los bienes permitidos en el comercio de ambos países, entre ellos alimentos y medicinas.

El entonces subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, aseguró que "los alimentos, medicinas y dispositivos médicos norteamericanos. están permitidos" para su importación por Cuba, pero "el régimen de Castro elige comprar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados".