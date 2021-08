YouTuber Ultrack explota contra su padre en Cuba por no defenderlo ante los ataques de la dictadura

El youtuber cubano Ultrack explotó contra su padre en Cuba por no defenderlo ante los ataques de difamación que ha hecho el régimen de la isla contra él.

El vídeo tiene más de 66 mil reproducciones en Facebook. El tema que desarrolla afecta a miles de cubanos que notan una profunda contradicción entre su generación y la de sus padres con respecto a entender que en Cuba existe una dictadura, la necesidad de denunciar lo que ocurre en la isla y de apoyarse como familia para poder construir un futuro mejor.

"En la televisión de la dictadura me han dicho a mí terrorista, mercenario, malnacido, lacra. ¿Cuándo mi padre ha hecho un post desmintiendo eso que él sabe que es mentira?", se preguntó dolido Ultrack.

El youtuber, cuyo nombre es Jorge Ramón Batista Calero, es natural de Holguín. Emplazó a su padre, Jorge Francisco Batista Batista, por las publicaciones que hace en Facebook, entre las que hay varias alusiones al apoyo de otros gobiernos a Cuba y nada de crítica sobre lo ocurrido el 11J.

Ultrack dice no entender cómo es posible que su padre, después de pasar décadas de crisis y problemas económicos, al punto de no tener dinero ni para comprar zapatos a sus hijos, sea capaz de continuar defendiendo al gobierno cubano.

"Tú no me quieres a mi. Tú no me quieres ni p... asere. Porque no hay padre al que le difamen al hijo y no salga en su defensa", dijo el joven cubano.

Ultrack defiende la idea de que la Libertad tiene sacrificios y que para conseguirla, a la familia que se ponga en actitudes similares a las de su padre, toca "cantarle las 40".

"Para mí mi familia son los cubanos que se tiran a la calle y punto. Este es el momento de ponerse duro, de denunciarlo todo y de ir cada día más agresivos contra la dictadura, dijo Ultrack.

Sus declaraciones recibieron apoyos y críticas porque muchos de sus seguidores consideran que contra la familia no se debe ir y menos con palabras tan fuertes como las que usó el youtuber contra su padre.

"Si yo denuncio aquí (en sus redes sociales) a una pila de chivatos, una pila de comunistas, a una pila de personas que apoyan a la dictadura... ¿Por qué no voy a denunciar a mi padre? ¿Por qué lo voy a esconder, porque sea mi familia? Yo quiero a mi padre, quiero a mi madre, pero no voy a quedarme callado cuando ellos apoyan a la dictadura", dijo Ultrack.

En la red social Twitter Ultrack también dejó un mensaje para su padre.

Esta no es la primera vez que el youtuber explota contra su papá por lo que comparte en las redes sociales.

En 2020 publicó un vídeo en que lo increpaba por hacerse eco en Facebook de un post del músico cubano Arnaldo Rodríguez en el que este se jactaba de seguir “pie en tierra” con el gobierno cubano y cargaba contra el presentador Alexander Otaola.

Ultrack aseguró en aquel momento que amaba a su padre porque "el amor no tiene nada que ver con las ideas”, pero le alertó que no esperara de él una tarjeta AIS, de las que se utilizan para recibir remesas desde el extranjero.

El joven comunicador y músico radica en Estados Unidos. Tiene en Facebook más de 357 mil seguidores y en YouTube 135 mil suscriptores. Es muy activo contra el régimen cubano.