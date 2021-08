La Diosa de Cuba asegura que distribuidora de su música en Miami la estafa

La cantante Dianelys Alfonso Cartaya, mejor conocida como La Diosa de Cuba, dijo en redes sociales este miércoles que la distribuidora Puntilla Music con sede en Miami, Estados Unidos, le “robaba” parte de sus ganancias.

Según explicó, Puntilla tiene contrataciones con varios artistas, entre ellos, la popular orquesta de Los Van Van. Además, manejan su canal de YouTube, lo que para la cantante significa una violación de las sanciones del gobierno de Estados Unidos al régimen de La Habana.

Inconforme con los resultados del contrato, La Diosa exige que le cierren su acuerdo. “Yo no quiero seguir trabajando con ellos” dijo, aparte de afirmar que la compañía tenía atrasos con los pagos y le pagaban por debajo de lo que debía ganar por su canal en la citada red social.

Asimismo, denunció que, a raíz de sus peticiones, la entidad bloqueó su cuenta en plataformas como WhatsApp “para que yo no pueda escribirles y resolver esta situación”.

“Pido mi liberación públicamente por atrasos de pagos y porque no concuerdan las ganancias que reporta mi canal de YouTube con el pago que me llega ya cuando deciden pagar”, expuso a través de Facebook.

“Esto es un abuso, me tienen esclavizada completamente”, dijo la artista, que pidió ayuda a sus seguidores para resolver el “problema”, haciendo virales sus inquietudes sobre la distribuidora. “No quiero seguir con este contrato, quiero mi libertad ya que no se me respeta ni pagos ni fechas de pagos”, enfatizó.