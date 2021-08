Cuqui La Mora sobre la educación en Cuba: "Es gratis la universidad y gratis trabajarás toda la vida"

La actriz y humorista cubana Aleanis Jaúregui -conocida como Cuqui La Mora- envió una contundente respuesta este miércoles a quienes le reprochan que no agradezca a la revolución por haberla “educado”.

“Atención cubano, en Cuba, en el socialismo la educación es gratis, te lo dicen todo el tiempo ¿Pues sabías que la educación también es gratis en el capitalismo? En el mundo entero la educación es gratis hasta 12 grado, porque los gobiernos tienen la obligación de educar a los niños. Ni tienes que agradecerlo, es su obligación”, indicó la artista en un vídeo publicado en Instagram.

“¿No lo sabías?, pues ya lo sabes, una mentira más”, concluyó.

En un texto escrito argumentó que en Cuba te hacen creer que educarte es un regalo de la revolución “para que te sientas agradecido y luego chantajearte”. Indicó también que, aunque la universidad sí se paga en otros países, hay miles de opciones para estudiar una carrera, desde pagarla a plazos o cuando se acabe de estudiar, hasta ganártela gratis si eres buen estudiante.

“Y lo más importante es que puedes estudiar lo que te dé la gana, no la carrera qué bajó, la que alcancé, la que me tocó, como pasa en Cuba, que es gratis la universidad y de gratis trabajarás toda la vida porque la paga es una vergüenza”, acotó Cuqui la Mora.

“La única universidad que da frutos en Cuba es la universidad de la calle, donde tienes que robar e inventar para poder llegar a un salario”, dijo, al tiempo que subrayó que en la isla cuando te ofrecen un trabajo no preguntas cuánto pagan sino qué se puede “resolver” en ese empleo.

La actriz y humorista relató que en su caso ella solo estudió hasta 12 grado porque "solo los hijos de mamá y papá entran a la escuela de arte” y pese a que se presentó a las pruebas hasta en cuatro ocasiones en diferentes años, tras no conseguirlo le dieron como única opción estudiar Pedagogía, y cuenta no duró ahí ni tres meses porque no era su vocación.

Dice que en la universidad de la calle estudió por su cuenta y se unió a grupos de teatro, siempre pasando tremenda hambre y necesidad.

"Vendí desde aguacate hasta cloro… y luego entré en la TV como asistente de dirección para aprender, y un día por un casting me escogieron para hacer un telefilm. ¿Y todavía me dices que tengo que agradecerle a la revolución?, no mi vida, tengo que agradecerme a mí, por no parar de luchar por mis sueños. Lo que soy hoy, me lo gané, no me lo asignó nadie”, concluyó Aleanys Jáuregui, quien fijó su residencia en Estados Unidos en el 2018.

Recientemente, Cuqui La Mora versionó la canción "De Vuelta Pa' La Vuelta" un tema que originalmente cantan Marc Anthony y Daddy Yankee. Con el título "No hay vuelta", la humorista denunció en su parodia musical que Miguel Díaz-Canel incitara a la violencia entre civiles en las protestas del 11J. Denunció, además, los abusos que militares cometieron contra los civiles cubanos.

Cuqui la Mora también fue parte de la comitiva de cubanos que viajó a Washington DC como parte de una caravana en apoyo al pueblo de la isla.

