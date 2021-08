Exigen fe de vida de joven informático detenido por las protestas del 11J en Santiago de Cuba

Abdiel Cedeño Foto © Facebook Mila Martínez

Familiares y amigos del cubano Abdiel Cedeño, joven informático que participó en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, exigen una fe de vida al gobierno tras mantener al joven incomunicado más de 20 días.

El perfil de Facebook de Mila Martínez, quien indica ser hermana del joven santiaguero, señaló que ya se han cumplido 24 días de que Cedeño fuera detenido. En todo este tiempo la familia no ha podido tener contacto con él ya que lo mantienen incomunicado.

"Se cumplen hoy 24 días detenido por manifestarse pacíficamente el 11J en El Caney, Santiago de Cuba. Son 24 días incomunicado en los que no han permitido que nadie lo vea, ni mi madre. Ni siquiera el abogado que se contrató ha ofrecido ninguna información sobre mi hermano", dijo Martínez, quien según su perfil radica en Estados Unidos.

"¡VOY A EMPEZAR A EXIGIR FE DE VIDA! Mi hermano no ha cometido ningún delito porque MANIFESTARSE NO ES DELITO. A mi hermano lo golpearon sin piedad los delincuentes de la policía cubana. Cuba es un país que paga con cárcel a quien ejerza su derecho humano a la libertad de expresión y manifestación. Es una vergüenza ese mal gobierno, es un engendro diabólico esa dictadura. ¡LIBERTAD YA! ¡NO QUEREMOS MAS DICTADURA!", dijo la joven en Facebook.

La hermana del detenido señaló anteriormente que el joven informático no tiene antecedentes penales, pero la policía cubana lo mantiene en prisión junto a otros manifestantes, en un centro conocido como El Energético, en la carretera de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"Los catalogan como personas de mala conducta social por el simple hecho de manifestar su repudio a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y por pedir Libertad", dijo Martínez.

La madre de Cedeño vive en El Caney. Ofreció declaraciones mostrando su pesar por la situación que está atravesando su hijo.

La mujer explicó que el 11 de julio estaba trabajando y al volver a casa vio que su hijo no estaba. Entonces supo a través de los vecinos que el joven había sido detenido en el parque del pueblo, por manifestarse pacíficamente contra el gobierno.

No supo donde estaba detenido hasta que pasaron 10 días de los sucesos. Recibió una llamada telefónica de un capitán indicándole el horario en que podía ir a llevarle cosas de aseo a su hijo a El Energético, en la carretera de Mar Verde.

"No he tenido acceso a ver a mi hijo. No sé cómo está. No sé su estado físico, su estado espiritual. Yo como madre me siento desesperada. No como prácticamente, no duerno, porque no sé si él come, si duerme, si tiene agua. No sé absolutamente nada de mi hijo. No es justo", dijo la madre.

Facebook Abdiel Cedeño

Las últimas publicaciones de Cedeño en sus redes sociales fueron un grupo de vídeos en los que se puede ver la manifestación del 11 de julio en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, la primera protesta reportada ese día en Cuba.

Cedeño encabeza la lista de personas detenidas en las protestas del 11J en Cuba, información que registra la organización no gubernamental Cubalex. El listado ya incluye más de 700 personas presas en Cuba tras las manifestaciones.

Sobre el curso legal de los casos de los detenidos, el Director de supervisión y atención a la población del Tribunal Supremo Popular, Joselin Sánchez Hidalgo, aseguró esta semana a la prensa oficialista que en los tribunales municipales se han juzgado hasta el momento a 62 personas vinculadas a las protestas del 11J.

El magistrado indicó que los ciudadanos presentados ante el Tribunal por los órganos de investigación y la Fiscalía fueron aquellos que tuvieron una conducta agresiva, violenta y dañina, constitutiva de delito de acuerdo al Código penal vigente".

Refirió además que del total de juzgados, 53 fueron sancionados por desorden público, y otros por los delitos de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daños.