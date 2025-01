Excarcelan al pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Santiago de Cuba

El gobierno cubano dejó en libertad al pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, quien llevaba en prisión desde las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio Palma Soriano, Santiago de Cuba.

Según reporta Martí Noticias, se encuentra ahora en régimen de libertad condicional, bajo supervisión del tribunal municipal y "sujeto a las obligaciones que la ley fija", como actividades laborales y otras sanciones.

"Han sido días muy difíciles, días muy extensos, días tristes, y también muy complicados. Incluso, hasta el último momento ha sido de mucha tensión", declaró tras salir de prisión.

"No estamos satisfechos con lo que está pasando porque realmente me tocaba. Me han dado nada más que lo que me tocaba, pero bueno, le damos gracias a Dios porque realmente ahora voy a poder estar sirviéndole a Dios y también aquí a la comunidad y a la nación. Entonces, oren por mí para que yo siga dando lo mejor de mí", pidió.

Rosales Fajardo, pastor protestante de la Iglesia del Monte de Sión en Palma Sariano, fue condenado a siete años de prisión por los supuestos delitos de atentado, instigación a delinquir y desacato.

El régimen lo acusó de participar en un ataque violento contra agentes de la ley, tratar de entrar por la fuerza en la sede del Partido Comunista y herir a siete oficiales y a un civil, algo que él siempre negó.

Fue arrestado violentamente por policías y miembros de las temidas Boinas Negras el día del estallido nacional. Primero estuvo recluido en la Prisión de Máxima Seguridad de Boniato y más tarde trasladado a una instalación de menor seguridad.

Anna Lee Stangl, directora de incidencia política de Solidaridad Cristiana Internacional, expresó su satisfacción por la liberación del pastor y de Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, e hizo un llamamiento a que se libere de inmediato a Loreto Hernández García, esposo de Donaida.

"Han sufrido un trato abusivo y han sido separados a la fuerza de sus cónyuges e hijos desde julio de 2021", expresó el comunicado.

Preguntas frecuentes sobre la liberación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y la situación de los presos políticos en Cuba