El Funky a Maykel Osorbo: "Te extraño, muchas amistades se han virado por miedo"

El Funky y Maykel Osorbo Foto © Facebook / El Funky

El rapero cubano Eliecer Márquez, mejor conocido como El Funky, envió un mensaje a su amigo Maykel Osorbo, para dejarle claro que la lucha no termina y que nada de lo que han pasado ha sido en vano.

"Asere te extraño con “cojo..!” las cosas no son iguales sin ti, no tengo con quién discutir, con quien reír, muchas amistades se han virado por el miedo y los entiendo, pero yo sigo puesto bajo las amenazas aunque soy de poco hablar y lo sabes", contó El Funky a Osorbo en un mensaje público a través de Facebook.

"Apenas me dejan grabar y eso no lo voy a permitir, las ideas no se pueden encerrar, voy a hacer un concierto en nombre de todos los presos injustamente y sé que muchos van a apoyarme para que se haga, usted es mi hermano y te digo que la lucha no ha sido en vano. ¡FUERZA!", expresó el intérprete de Patria y Vida.

A finales de julio, fue Maykel Osorbo quien envió un mensaje a todos los cubanos que viven fuera de la isla, que se han estado manifestando desde que se desataron protestas el 11 de julio por toda Cuba, y visibilizando la situación frente a los consulados cubanos en sus países de residencia.

"Aunque esté preso, estoy contento con todas estas cosas que están pasando", dijo Osorbo en una grabación de audio enviada desde la prisión 5 y medio, en Pinar del Río, donde permanece arrestado desde finales de mayo, acusado de los delitos de atentado, desacato y resistencia.

"Estoy contento porque hayan tomado esa canción como el himno que debiera ser, porque ya estamos cansados de ‘patria o muerte’", dijo sobre el tema Patria y Vida, en el que participó. "Quiero hacerles saber que yo, como artista, persona y cubano les doy las gracias".