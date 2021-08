Seis meses a la espera de que Copa Airlines le devuelva en Cuba casi 800 dólares de un vuelo cancelado a Panamá

Yeni Carmona Valdés muestra el billete del vuelo que le canceló Copa Airlines. Foto © CiberCuba

La cubana Yeni Carmona Valdés compró este 20 de diciembre un pasaje a Panamá por 793 dólares para el 11 de febrero, pero la compañía Copa Airlines canceló el vuelo y ahora ella no consigue que le devuelvan su dinero en La Habana ni logró que le reprogramaran el vuelo.

"Estoy pasando por un momento terrible. Pedí el reembolso hace dos meses y no me atienden", dijo a CiberCuba antes de contactar a la aerolínea de manera pública a través de Twitter y que ésta le respondiera esta semana que investigará su caso. Después de siete meses sin respuesta, ahora le prometen que contestarán en 15 días.

Carmona se puso además en contacto con la aerolínea en Panamá para preguntar por el reembolso de su dinero y allí le dijeron que tenía que resolver ese problema en Cuba.

Así que ella se dirigió a la agencia que la compañía tiene en Miramar, pero se encontró con otro obstáculo porque supuestamente la devolución del dinero se hace por la misma vía por la que se ingresó y ella pagó en efectivo.

Ahora la agencia le dice que ya no trabajan con efectivo porque el Gobierno cubano la obliga a hacer todas las transacciones a través de tarjetas MLC. La única solución que le ofrecen es hablar de nuevo con Panamá. "Todo es un peloteo", se queja a CiberCuba.

Hay que recordar que este 21 de junio el Gobierno cubano suspendió de manera temporal la posibilidad de depositar dólares estadounidenses en efectivo en bancos de la Isla.

Según la versión oficial, la medida se tomó ante la imposibilidad de ingresar en bancos internacionales los dólares que tiene el Ejecutivo. Esto se debería a la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

CiberCuba contactó a Copa Airlines sobre el billete de Yeni Carmona y desde la compañía aseguraron que lamentan los inconvenientes causados y que están haciendo esfuerzos para obtener vuelos adicionales o un regreso a la normalidad.

Además señalaron que pueden ofrecer la fecha según disponibilidad o el reembolso que, como Yeni Carmona ha comprobado, es una opción que no funciona.

"Yo quiero justicia por mí y por todos los cubanos que estamos pasando por esto. Mi pasaje dice no reembolsable, pero yo no viajé por mí. Es una situación sanitaria, donde ellos cancelaron y me estuvieron mintiendo, cambiando mi pasaje de fecha constantemente. Quiero exigir mi dinero y mis derechos", añadió Carmona.

Después de un parón forzado de siete meses por los cierres de frontera que provocó la pandemia del coronavirus en 2020, Copa Airlines retomó los vuelos a Cuba el 21 de octubre.

Las restricciones a los vuelos impuestas por el Gobierno cubano para supuestamente controlar los contagios de coronavirus obligaron a la compañía a reestructurar nuevamente las reservaciones a partir de este 1 de enero.

La compañía aclaró en un comunicado que estas limitaciones no dependen de ella sino del Gobierno de Cuba y prometió que el importe del billete comprado tendría validez hasta el 31 de diciembre de 2021 y que sería el pasajero y no la compañía el que reprogramaría su viaje.

También dio la posibilidad de conseguir un certificado de viaje, más un 20% adicional del coste del billete a través de la web copa.com.

Y por último aseguró que se podían tramitar los reembolsos a través de copa.com.

Ninguna de estas opciones ha funcionado en el caso de Yeni Carmona.