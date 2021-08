Cubano durante protestas del 11J en Cárdenas: Se están muriendo nuestros familiares y no tenemos dónde meterlos

El cubano Osain Denis Trujillo, de 41 años, se dirigió al pueblo de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, durante las protestas del 11J, para llamar la atención sobre la compleja crisis sanitaria en esa ciudad ante la pandemia del coronavirus.

“Fue detenido el día 12 a las 2 y algo de la tarde, dentro de su casa. Los boinas negras lo golpearon en frente de su familia”, detalló una publicación en Twitter, donde se compartió un video del momento en que Trujillo habla desde su balcón con unos altavoces.

“Estoy exigiendo porque no hay medicamentos, porque se están muriendo nuestros familiares y no tenemos dónde meterlos”, dijo. “Estoy exigiendo que no hay pastillas para los enfermos de cáncer”, agregó.

Según la publicación en la red social, Trujillo ha permanecido ya más de 26 días preso en el Técnico de Matanzas, acusado de desórdenes públicos e instigación a delinquir, por supuestamente liderar las protestas. “Solo ha visto a sus abogados en 2 ocasiones”, señala.

Durante el 11 de julio, los manifestantes cubanos que se congregaron en las calles de Cárdenas, volcaron patrullas policiales y carros del Partido Comunista (PCC) de ese municipio, en rechazo al manejo de la crisis en el país por parte de la administración de Miguel Díaz-Canel.

Las protestas masivas se reportaron en decenas de ciudades del país. Ante la tensa situación, lejos de ofrecer una imagen conciliadora, el gobernante Díaz-Canel llamó en televisión nacional a los “revolucionarios” a reprimir a los protestantes.

“Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación, y ratifico que hay muchos revolucionarios en este país dispuestos a dar la vida”, expresó Díaz-Canel.

Hasta el momento, no existen cifras oficiales de la cantidad de detenidos en Cuba tras las manifestaciones 11J, sin embargo, grupos independientes estiman en más de 700 las personas arrestadas o en paradero desconocido por salir a las calles en esa jornada. Varios menores de edad se incluyen en esos grupos.