Hermosa dedicatoria de Antonela a Messi tras su último partido con la selección: "Qué suerte la nuestra de acompañarte"

La emoción desbordó a los fanáticos en el último partido de Lionel Messi con la selección argentina en su tierra natal, pero quien dejó una de las postales más conmovedoras fue su esposa, Antonela Roccuzzo.

En su cuenta de Instagram, Antonela compartió varias imágenes del emotivo momento, en el que Messi estuvo acompañado por sus tres hijos, y le dedicó unas palabras llenas de amor y orgullo.

“Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos”, compartió Antonela.

La dedicatoria no tardó en volverse viral, tocando el corazón de millones de fanáticos que han seguido la carrera del astro argentino durante más de dos décadas. Las fotos compartidas muestran a Messi sonriente y rodeado de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, en lo que fue un homenaje inolvidable para despedir su trayectoria con la albiceleste en casa.

Aunque Messi aún no ha confirmado si este fue su último partido absoluto con la selección, muchos medios ya lo interpretan como su despedida en territorio argentino. En cualquier caso, su legado como campeón del mundo y símbolo del fútbol argentino ya está escrito con letras doradas.

La despedida y el agradecimiento del futbolista también acapararon la atención en redes: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”.

