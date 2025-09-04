Viral: Fanáticos se cruzan con Messi en un semáforo, pero los piropos se los llevó Antonela

Un inesperado encuentro entre una pareja de fanáticos y Lionel Messi ha dado la vuelta en redes sociales, pero esta vez no fue el campeón del mundo quien acaparó toda la atención.

En un video compartido en Instagram por el usuario @avilaojeda y que se ha vuelto viral en redes, una pareja de Paraguay coincidió con el astro argentino mientras este se encontraba detenido en su camioneta en un semáforo. El futbolista, que iba acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, no dudó en bajar la ventanilla para saludar a los seguidores con la amabilidad que lo caracteriza.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del momento fue la reacción de la joven fanática, quien al ver a Antonela sentada junto al 10 argentino, no pudo contenerse y le lanzó un halagador piropo: “¡Eres muy linda!”, le gritó con entusiasmo, desatando risas y ternura en redes y un “gracias” de Antonela.

La espontaneidad del encuentro, sumada al carisma del jugador y la elegancia de Antonela, ha generado miles de comentarios en plataformas digitales, donde los usuarios destacaron tanto la cercanía del ídolo con su público como el impacto que su esposa tiene en cada aparición pública.

Una vez más, Messi demuestra que no solo conquista dentro del campo, sino también fuera de él… aunque esta vez, el protagonismo se lo robó su compañera de toda la vida.

