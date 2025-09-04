Viral: Fanáticos se cruzan con Messi en un semáforo, pero los piropos se los llevó Antonela

Un inesperado encuentro entre una pareja de fanáticos y Lionel Messi ha dado la vuelta en redes sociales, pero esta vez no fue el campeón del mundo quien acaparó toda la atención.
En un video compartido en Instagram por el usuario @avilaojeda y que se ha vuelto viral en redes, una pareja de Paraguay coincidió con el astro argentino mientras este se encontraba detenido en su camioneta en un semáforo. El futbolista, que iba acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, no dudó en bajar la ventanilla para saludar a los seguidores con la amabilidad que lo caracteriza.
Sin embargo, lo que más llamó la atención del momento fue la reacción de la joven fanática, quien al ver a Antonela sentada junto al 10 argentino, no pudo contenerse y le lanzó un halagador piropo: “¡Eres muy linda!”, le gritó con entusiasmo, desatando risas y ternura en redes y un “gracias” de Antonela.
La espontaneidad del encuentro, sumada al carisma del jugador y la elegancia de Antonela, ha generado miles de comentarios en plataformas digitales, donde los usuarios destacaron tanto la cercanía del ídolo con su público como el impacto que su esposa tiene en cada aparición pública.
Una vez más, Messi demuestra que no solo conquista dentro del campo, sino también fuera de él… aunque esta vez, el protagonismo se lo robó su compañera de toda la vida.
Preguntas frecuentes sobre el encuentro viral de Messi y Antonela en un semáforo
¿Qué hizo que el encuentro de Messi y Antonela en un semáforo se volviera viral?
El momento se volvió viral debido a la espontaneidad y el carisma de la pareja, especialmente por el piropo que una fan le lanzó a Antonela, destacando su belleza. Este gesto fue recibido con risas y ternura en las redes sociales, lo que contribuyó a su viralidad.
¿Cómo reaccionó Antonela Roccuzzo al piropo de la fanática?
Antonela Roccuzzo reaccionó de manera amable y agradecida al piropo de la fanática, respondiendo con un sencillo "gracias" que fue bien recibido por quienes presenciaron el momento.
¿Cuál ha sido la respuesta de las redes sociales ante este encuentro con Messi y Antonela?
Las redes sociales han reaccionado de manera positiva al encuentro, destacando la cercanía y amabilidad de Messi y Antonela con sus seguidores. Los usuarios han comentado sobre el carisma del futbolista y la elegancia de su esposa, lo que ha generado miles de comentarios y compartidos en plataformas digitales.
¿Qué otros momentos virales han protagonizado Messi y Antonela recientemente?
Recientemente, Messi y Antonela también fueron protagonistas de un momento viral durante un concierto de Coldplay en Miami, donde fueron captados por la famosa "kiss cam". Aunque no hubo beso, la ovación del público y el reconocimiento por parte de Chris Martin hacia Messi hicieron del momento un suceso memorable en redes sociales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.