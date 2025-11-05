Ni la esposa de Lionel Messi se libra de los momentos incómodos. Antonela Roccuzzo vivió una escena digna de meme en una pista de pádel de Miami, cuando un influencer israelí —famoso por preguntar a desconocidos por sus relojes de lujo— la detuvo, la grabó y, sin reconocerla, le soltó con toda naturalidad: “What do you do?” (¿A qué te dedicas?). Sí, al parecer, hay gente que aún no sabe quién es la mujer que manda en la casa del 10.

El protagonista de esta historia es Ziv Tamir, conocido en redes como “el chico de los relojes”. Su misión en la vida es entrevistar a personas con relojes caros y preguntarles cuánto cuestan y a qué se dedican. Pero en esta ocasión, el destino lo llevó directo a una de las mujeres más famosas del planeta… sin que él se diera cuenta. Antonela, con su habitual elegancia, salía de un partido de pádel con sus amigas cuando el israelí se acercó con la cámara en mano.

Antonela respondió educadamente cuando le preguntaron qué reloj llevaba. El accesorio, un Tiffany Rope de oro amarillo con diamantes, cuesta entre 25.000 y 35.000 dólares, dependiendo del modelo. Un caprichito que pocas pueden lucir con tanta naturalidad. Todo iba bien hasta que llegó la pregunta trampa: “¿A qué te dedicas?”. En ese momento, la argentina se quedó helada, miró a su amiga y murmuró un: “¿En serio?”, que lo dijo todo sin necesidad de traducción.

Lejos de molestarse, Antonela optó por su mejor recurso: una sonrisa diplomática y un gesto de “todo bien” con el pulgar arriba. El video terminó ahí, pero la incomodidad traspasó la pantalla. En cuestión de horas, el clip se volvió viral y los comentarios explotaron: “¡No reconocer a Antonela debería ser ilegal!”, decía uno. Otro resumía lo que todos pensaban: “Hermano, acabas de preguntarle a la esposa de Messi en qué trabaja”.

Lo cierto es que Antonela lleva años construyendo su propio nombre más allá de Messi. Empresaria, modelo, influencer y madre de tres, combina su vida entre eventos de moda, campañas con grandes marcas y sus apariciones públicas junto al astro argentino. Pero, por lo visto, todavía hay quien vive bajo una piedra o, al menos, demasiado pendiente de los relojes como para mirar las caras.

Con o sin reconocimiento, Antonela volvió a demostrar lo que la caracteriza: elegancia, clase y una paciencia digna de oro —o de Tiffany—. Y mientras el influencer sigue sumando visitas, ella sigue brillando con ese estilo impecable que ni necesita presentación ni responde preguntas… porque ya todos sabemos perfectamente quién es.