Universitarios cubanos critican convocatoria de la UJC en medio de crisis por coronavirus

Foto del encuentro convocado por la UJC en La Habana Foto © Twuitter / UJC Cuba

Cubanos se opusieron a la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas a participar en el evento "Victoria Popular" que tuvo lugar esta última semana y contó con el apoyo de la Federación Estudiantil Universitaria.

"Que una organización estudiantil circule esta convocatoria nos parece un acto de extrema irresponsabilidad, que no toma en cuenta la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país", publicó la página "Reclamo de estudiantes universitarios" en Facebook.

La misiva recordó que la FEU debe proteger a los estudiantes y no exponerlos al peligro epidemiológico en estos y otros actos públicos, así como la obligación de canalizar las preocupaciones de sus miembros y darles respuesta.

"Consideramos inadmisible que el alto mando de la FEU y de la UJC no haya tenido en cuenta la opinión de estos y de muchos otros miembros de sus filas que manifestaron su inconformidad con estas acciones imprudentes", destacó el texto.

La iniciativa señaló además que la dirección de la FEU publicó el 14 de julio, después de las protestas pacíficas del 11J, una declaración en nombre de todos sus miembros a pesar de que muchos manifestaron su inconformidad en reuniones de diversas facultades, así como la censura en las redes sociales de la organización a comentarios que expresaban disconformidad.

"Exigimos que cualquier otra declaración de esta índole sea debidamente discutida por cada consejo estudiantil, de cada facultad, en la medida de lo posible. Todos los dirigentes de la FEU de cada nivel deben tener conocimiento previo sobre cualquier documento oficial que se publique, para así poder llevar a cabo la discusión pertinente de la mayoría de sus miembros", apuntaron.

La plataforma "Reclamo de estudiantes universitarios" se opuso a los encarcelamientos de todas aquellas personas que protestaron de manera pacífica en más de 60 localidades del país, incluidos miembros de la FEU, así como los juicios sumarios que se llevan a cabo desde entonces."

"Exhortamos a los estudiantes y egresados de hasta dos años de graduados de cualquier universidad del país que lean y estén de acuerdo con esta declaración a que firmen en la caja de comentarios con su nombre completo, facultad a la que pertenecen y año que cursan", finaliza la carta.

CiberCuba contactó con los organizadores de la iniciativa y declararon que su principal objetivo es llegar a la mayor cantidad de estudiantes, con la esperanza de lograr suficientes firmas para que los dirigentes estudiantiles den respuesta a su reclamo.

"No queremos divulgar los nombres de los redactores. La mayoría somos estudiantes, y tememos que, si se singulariza a alguno o algunos, sufran represalias dentro de la Universidad y puedan llegar a ser expulsados", agregaron.

La convocatoria del evento "Victoria Popular" que hizo la UJC y su recién nombrada primera secretaria, Ailín Álvarez García, provocó críticas desde diferentes sectores de la sociedad civil cubana.

El biólogo Amílcar Pérez Riverol; el periodista Michel Hernández; el dramaturgo Yunior García Aguilera; el músico Javier Rodríguez, el fotógrafo Gabriel Guerra y el crítico de cine Gustavo Arcos son algunos de los nombres que se alzaron en contra del llamado, en medio de la peor ola de contagios de coronavirus que vive Cuba.

"Las nuevas convocatorias oficiales a salir a la calle son más que un acto de 'reafirmación' una celebración de la muerte", sentenció con dureza el periodista Michel Hernández.

A pesar de las críticas el evento tuvo lugar y tras su realización trascendió que la Seguridad del Estado le sugirió al estudiante universitario Leonardo Romero Negrín, uno de los detenidos el 11J, que no participara en la caravana de ciclistas que se reunió en el Malecón habanero.

"Aún cuando vivo a pocas cuadras del malecón que me ha visto crecer. ¿La actividad no era de la UJC? No iba a ir de todas maneras. ¿Por qué la coacción?", dijo el joven que es militante de la organización política y se considera socialista.