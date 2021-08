Empresa Eléctrica de La Habana anuncia más apagones por mantenimiento

Acciones de mantenimiento de Empresa Eléctrica La Habana Foto © Facebook/Empresa Eléctrica La Habana

La Empresa Eléctrica de La Habana volvió anunciar más apagones para este 11 de agosto, a un mes exacto de las protestas del 11J, cuando salieron para las calles miles de cubanos inconformes con los recurrentes cortes del servicio eléctrico, entre otras decisivas demandas.

En el perfil institucional de Facebook de esa empresa se detalla que las afectaciones se producirán entre las ocho de la mañana de este miércoles hasta las cuatro de la tarde en varios barrios de los municipios de Arroyo Naranjo, Boyeros, Cotorro, Guanabacoa y San Miguel del Padrón.

En anterior comunicado igual había informado apagones para los municipios de Plaza de la Revolución, Marianao y el Cerro.

Hasta ahora permanecerán con electricidad, por lo que refieren ambos comunicados, los municipios de Centro Habana, La Habana Vieja, Playa, Diez de Octubre, Habana del Este, Regla y La Lisa.

Prácticamente las acciones de mantenimiento se realizarán en más de la mitad de la geografía habanera, sin contar los posibles cortes por déficit en la generación de energía, ya que desde este lunes la Unión Eléctrica anunció que se mantendrían en los próximos días los apagones en todo el territorio nacional por averías en varias unidades del Sistema Eléctrico Nacional.

Tras estas noticias, las expresiones de molestias de los usuarios no se hicieron esperar, ya que consideran que “¡siempre es lo mismo en verano, las mismas disculpas, las mismas averías!!!”.

Los apagones en Cuba son considerados una de las peores medidas de las autoridades, sobre todo en esta época del año, cuando las altas temperaturas resultan asfixiantes, como recordó un comentario en la red social: “A ahogarse, a asfixiarse, a rejo... con 40 grados de temperatura, con covid, encerrados, casi sin comida ni esperanzas…”.

También este tema resulta agotador, ya que, como expresara otro usuario, “ninguno de los directivos halla el problema real. ¿Cómo es posible que todavía no hace un mes que esas y otras unidades entraron en servicio y vuelvan a estar en averías? O los trabajos que se hicieron no sirven para nada y gastaron los recursos por gusto... o los que ejecutan esos trabajos no tienen calificación”.

“¡Ay, Marcos Portales, qué razón tenías cuando dijiste que había que priorizar las termoeléctricas y no gastar dinero en grupos electrógenos!!!”; “¡Sigan comiendo mier… que en cualquier momento se les vuelven a tirar para la calle!”, advirtieron otros sobre los apagones, reconocidos hasta por las autoridades como uno de los detonantes de las protestas del 11J.