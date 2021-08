Unión Eléctrica informa de apagones por déficit de capacidad de generación

Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos. Foto © ACN/Revista Bohemia

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba informó este lunes apagones por déficit en la capacidad de generación de energía, tras averías en varias unidades de las centrales termoeléctricas de la Isla.

Desde este domingo, a las 18:25 horas, el servicio comenzó a afectarse, al igual que a las cinco de la mañana de este lunes, detalla la nota informativa que publica el perfil del Canal Habana en Facebook.

La nota señala que se encuentran fuera de servicio por avería la CTE Otto Parellada, la unidad 4 de la CTE Diez de Octubre, la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez y que se trabaja ininterrumpidamente para solucionar las averías en el menor tiempo posible.

Igual refirió que en la mañana de este lunes la unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez realizó en la una prueba hidráulica a 140 atmósferas de presión, y que de resultar exitosa podrá comenzar su incorporación al sistema durante el horario pico de este día.

La Unión Eléctrica especifica que las afectaciones al servicio se realizarán de acuerdo con los cronogramas de apagones planificado en cada territorio del país.

Durante los últimos diez días de julio último, la UNE dijo que se mantendrían los apagones programados de seis horas por el resto del mes, a causa de salidas imprevistas del servicio de varias centrales termoeléctricas.

A inicios de agosto, la prensa oficialista informó la conclusión de una inversión en el bloque número uno de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, cinco años después de que se produjera una avería de grandes proporciones en el área de sala de máquinas.

Según la información difundida, el referido bloque generador -que garantiza la producción de níquel al este de Holguín- había sido puesto en marcha con éxito.

Para los usuarios cubanos esta noticia resulta una verdadera patada al estómago ya que consideran que “siempre es lo mismo en verano, las mismas disculpas, las mismas Averías .!!!”, como apunta uno de los comentarios sobre la nota de la UNE.

“A ahogarse, a asfixiarse, a rejo... con 40 grados de temperatura, con covid, encerrados, casi sin comida ni esperanzas, mientras otros usan aires acondicionados, split, y generadores de energías. Esta realidad de Cuba está muy dura. ¿Hasta cuándo? NO APRIETEN MAS QUE YA ES DEMASIADO GOBIERNO CUBANO. YAAAAAA”, expone otro comentario en la red social.

Otro usuario igual apunta que “que ninguno de los directivos haya a el problema real. ¿Cómo es posible que todavía no hace un mes que esas y otras unidades entraron en servicio y vuelvan a estar en averías? O los trabajos que se hicieron no sirven para nada y gastaron los recursos por gusto...o los que ejecutan esos trabajos no tienen calificación”.

“Ay Marcos Portales, qué razón tenías cuando dijiste que había que priorizar las termoeléctricas y no gastar dinero en grupos electrógenos!!!”. “¡Sigan comiendo mier… que en cualquier momento se les vuelven a tirar para la calle!”, concluyen otros.