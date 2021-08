Doctora que perdió a su abuela por COVID en Cuba: "Paren de idolatrar a un Gobierno que nos está matando"

La doctora cubana residente en Brasil Dariamna Chamizo explotó este martes en una directa desde su perfil Facebook tras la muerte de su abuela por COVID en Guantánamo.

"Tú cubano, para de creer mentiras. Dejen de idolatrar un Gobierno que nos está matando. Piensa, analiza si vale la pena sufrir por una revolución que no está sufriendo por ti", dijo en referencia a las decenas de muertos que se están registrando en la provincia de Guantánamo por complicaciones del coronavirus.

"Los héroes de hoy en Cuba no son los deportistas (felicitados por el gobernante Miguel Díaz-Canel), son los médicos, son los enfermeros, son los profesionales de Salud, que están dando su vida en el hospital; que muchos se están muriendo intentando salvar a nuestras familias. Esos son los héroes", añadió.

La doctora Chamizo contó en una directa compartida en Facebook que su abuela comenzó con síntomas de coronavirus hace una semana en Guantánamo y con 74 años, ya contagiada, fue ponerse la primera dosis de la vacuna.

En ese momento, su nieto de 24 años, ya tenía las tres dosis puestas en Santiago de Cuba. Esto lleva a la doctora Chamizo a preguntarse qué tipo de planificación está haciendo el Minsap, que no prioriza a las personas mayores en la inmunización.

También explica que su abuela no se pudo hacer un test en el policlínico de su zona porque no había. Así que regresó a su casa sin saber si era o no positiva en COVID.

Pero no sólo faltan tests. La doctora también denunció que los médicos en Guantánamo tampoco tienen oxímetro para medir la saturación de oxígeno de los pacientes.

"Los médicos que tienen oxímetro es porque alguien se lo trajo del exterior o algún familiar gusano se lo mandó o porque vino a cumplir misión y se lo llevó. Los médicos no tienen medicamentos, ni tienen oxígeno ni medio de protección adecuada. Las camas del hospital están todas llenas. El hospital está colapsado", señaló en referencia al Agostinho Neto de Guantánamo.

En su directa, Dariamna Chamizo criticó además que las cifras de fallecidos oficiales por coronavirus que da el Ministerio de Salud Pública (Minsap) no se corresponden con lo que ven los médicos y los familiares de los muertos.

Su abuela, por ejemplo, murió de complicaciones de COVID, pero no fue incluida en las estadísticas del Minsap. Aún así, la Isla se ha convertido en uno de los países con la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo, según la Organización Panamericana de la Salud.

Chamizo asegura que este lunes por la mañana en la funeraria de Guantánamo había 21 cadáveres y ninguno había muerto por Covid sino por neumonía, según los registros oficiales. Las cifras del Minsap sólo hablaron ese día de setenta y pico fallecidos en toda Cuba, criticó.

Guantánamo es una de las cinco provincias donde la pandemia se ha desbocado en Cuba. Aparte de la población de riesgo están muriendo muchos profesionales de la Salud que se supone que estaban inmunizados con los prototipos vacunales cubanos.

Sólo en Guantánamo entre el personal médico han fallecido en los últimos días la doctora Margarita Susavila y su hermano, José Antonio Susavila; la enfermera Mairales Titto Founier; la psicóloga Sandra Karina Melián; la doctora Estonia Lozano, madre de cuatro niños y el enfermero intensivista, de 55 años, Miguel Orlando Vaca.

La provincia es la que menos contagios de coronavirus reporta y sin embargo, encabeza el ranking nacional de fallecidos por COVID.

Este martes, según el parte diario del Minsap, Guantánamo reportó 192 contagios y 12 muertes.

Expertos pronostican, basándose en cálculos matemáticos, que lo peor está por venir en Cuba y que la curva de incidencia de la COVID no caerá hasta finales de septiembre.