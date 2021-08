Yotuel a los artistas cubanos: No importa cuándo te decidiste a hablar, sino que tu arte ayude

Yotuel Romero Foto © Instagram del artista

Yotuel Romero dijo a todos los artistas cubanos que se están armando de valor y hablando sobre la realidad de Cuba o componiendo canciones por la libertad, que no importa cuándo hayan tomado la decisión de hacerlo, sino que su arte, su música, su poder de convocatoria, sirva para darle voz a los que no la tienen y visibilizar la crisis en la isla.

"No importa cuándo te decidiste, no importa cuándo fue, lo importante es que tu arte ayude a muchos que no pueden hablar, a muchos que no pueden decir. Gracias. Patria y Vida", dijo Yotuel en un corto video publicado en redes sociales.

En la descripción del clip, el exintegrante de Orishas aclaró que su mensaje estaba dedicado a "todos los artistas cubanos que están puestos".

Desde el 11 de julio pasado, cuando se replicaron protestas en toda Cuba y en varias ciudades del mundo por la libertad de la isla, muchos artistas cubanos que antes se mantenían en silencio sobre lo que ocurre en el país, decidieron comenzar a alzar sus voces para denunciar, movidos también por la represión que ejerció el gobierno contra los manifestantes.

Algunos lo hicieron con denuncias a través de sus redes sociales, ofreciendo declaraciones en programas de televisión o internet o creando canciones inspirados en el fenómeno que generó el tema Patria y Vida, escrito por Yotuel y en el que participan Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

Así, han lanzado canciones de corte denunciatorio y pidiendo la libertad de Cuba artistas como El Chacal, que estrenó 11 de julio, Lenier Mesa, que lanzó SOS Cuba y este fin de semana se unió Jacob Forever con Queremos libertad. Antes de las protestas masivas del pasado mes, también habían lanzado canciones similares El Micha (Un sueño) y Baby Lores, Insurrecto, Eddy K, El Uniko, Descemer Bueno, Trueno Aguilera y Amaury Gutiérrez (Libertad y Amén).

También este fin de semana se generó polémica en redes cuando el cantante cubano Yulién Oviedo dijo que, a excepción de Patria y Vida y Un Sueño, el resto de las canciones que están saliendo sobre Cuba son "tremendos mojones para quedar bien".