Chyno Miranda explica por qué se alejó de las redes sociales: "Me sentía inseguro"

Chyno Miranda continúa recuperándose de sus problemas de salud y poco a poco está retomando sus actividades cotidianas como ir al gimnasio y al estudio de grabación. Momentos de los que está haciendo testigos a sus seguidores, que durante los últimas semanas no han parado de preguntarse por qué ha estado alejado el cantante de sus redes sociales.

Según aclaró el cantante venezolano en unas historias que compartió en Instagram este miércoles, fue una decisión suya no compartir contenido en sus redes sociales. "Yo le dije a Natasha que no me filmara, a mi equipo, a mis amigos que tampoco me filmaran porque era mi proceso de recuperación, y todos lo entendieron bastante bien", explicó el artista, que durante este proceso tan complicado que ha pasado se sentía inseguro de mostrarse en las plataformas sociales.

"Me sentía inseguro, estaba flaco y estaba hablando muy rápido", agregó el cantante, quien se mostró optimista con su recuperación. "Todos los días estoy mejorando mucho y hablando mucho mejor. Estoy yendo al gimnasio, voy bien. Estaba viendo vídeos del teléfono de Natasha desde el día uno en el hospital y el proceso ha sido muy fuerte", aseguró Chyno Miranda, que recordó que el año pasado fue una persona dependiente totalmente de su familia, e incluso mencionó que su esposa Natasha Araos era la que le bañaba.

Chyno aprovechó también estas historias para desmentir rumores que han llegado a los medios dejando claro que se encuentra bien y consciente de todo, no como aseguraron falsamente algunos portales.

El cantante venezolano sufrió una neuropatía periférica y una encefalitis el año pasado consecuencia del coronavirus. Estas secuelas le llevaron a estar hospitalizado durante semanas y a estar sedado durante dos semanas. Tras revelar estos graves problemas de salud, Chyno recibió el apoyo y amor de compañeros, familia y seguidores que continúan pendientes de su recuperación.

Además, comentó que en un futuro próximo compartirá vídeos de su proceso, en el que continúa trabajando para volver a dar el cien por cien y continuar con su carrera en la música.

A raíz de contar su dura historia, Chyno se ha convertido en todo un ejemplo de superación por la fortaleza, espíritu de superación y actitud positiva con la que ha hecho frente a la complicada situación que le ha tocado vivir. ¡Siempre saldrá el sol!

