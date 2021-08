Economista Elías Amor advierte: "Hay gato encerrado en la ley de Mipymes"

El economista cubano Elías Amor, advirtió este jueves de que "hay gato encerrado en la Ley de Mipymes", cuyas normas jurídicas aprobó hace una semana el Consejo de Estado aunque aún no han sido publicadas en la Gaceta Oficial de Cuba.

"No se dejen atrapar por los oropeles, que aquí hay gato encerrado en la reforma de las Mipymes y no sabemos muy bien, si ese gato araña o no. Vayamos con cuidado, con mucha prudencia, por favor", alertó el también presidente de la Unión Liberal Cubana.

En opinión de Amor, que pertenece al Consejo de Transición en Cuba, la nueva norma que regulará la creación y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la Isla, tiene trampa, dijo en el programa Hablemos de Economía que tiene cada jueves a la 1.30 pm de Cuba (19.30 horas de Europa), en directo por el perfil de Facebook de CiberCuba.

"Yo, por definición, desconfío de los comunistas y, por tanto, creo que esta ley, este decreto ley de Mipymes es una ratonera. Hay que tener mucho cuidado con lo que se vaya a hacer. No hay que crecer por gusto y mucho menos porque te lo diga el Gobierno comunista", avisó.

Se refiere a la imposición adelantada ya por el Ministerio de Economía de Cuba de reconvertir automáticamente los autónomos con más de tres empleados a su cargo en micro empresa (hasta 10 trabajadores), pequeña empresa (de 10 a 35) y mediana empresa (de 36 a 100 empleados).

Esta obligación vulnera, en opinión de Elías Amor, la libertad del empresario para decidir qué responsabilidades está dispuesto a asumir.

Además, el economista adelantó que la intención del Gobierno cubano de trocear las empresas estatales para convertirlas en Mipymes dejará mucho desempleo en la Isla.

Aunque las normas no han sido publicadas aún en la Gaceta Oficial de Cuba, desde el Ministerio de Economía han adelantado que las Mipymes están diseñadas con "fórmulas propias" y no ven ninguna adversidad en que abran justo cuando las pequeñas y medianas empresas viven su peor momento a nivel internacional debido a la alta vulnerabilidad que tienen en tiempo de pandemia.

En la Mesa Redonda de este miércoles, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, descartó que las normas jurídicas de las Mipymes se hayan aprobado en este momento como respuesta a las protestas multitudinarias de este 11 de julio en cuarenta pueblos y ciudades de Cuba.

Sin embargo Elías Amor cree que esas manifestaciones pacíficas, que él cree que irán a más si la economía no mejora en Cuba, han evitado los acostumbrados retrasos en las reformas económicas que el Partido Comunista se planteó en 2011 (los conocidos como Lineamientos) y que muchos de los cuales no se han ejecutado en una década.

Sobre el control de las Mipymes, Alejandro Gil Fernández, avanzó que crearán en el Ministerio de Economía dos nuevos entes burocráticos: una Dirección y el Consejo Nacional de Actores Económicos, que en teoría harán que las Mipymes se conviertan "en una vía para sobreponerse de la situación actual".

Fiel a su discurso triunfalista, el ministro de Economía defiende que la Tarea Ordenamiento se debía hacer "cuanto antes", sin tener en cuenta el actual contexto de pandemia.

Todo lo contrario de lo que piensa el economista Elías Amor, que está convencido de que el Gobierno cubano dará marcha atrás a la Tarea Ordenamiento porque es un fracaso y terminará anulando medidas impopulares como la supresión de lo que ellos llaman "gratuidades indebidas" para dejar sólo la unificación monetaria (desaparición del CUC).

De hecho, el Gobierno ya eliminó los precios topados que sólo han traído aparejado más desabastecimiento del que ya había.