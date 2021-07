Gobierno de Cuba elimina tope de precios a productos agropecuarios

Mercado agropecuario en Cuba Foto © CiberCuba

El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba dejó sin efecto la resolución que topaba los precios a productos agropecuarios con destino al consumo social, dietas médicas y sistema de atención a la familia.

La resolución 320/2021 establece también que se deja sin efecto el límite de crecimiento de los precios minoristas de los productos agropecuarios.

La nueva medida gubernamental agrega que los titulares y administradores de presupuesto y el sistema de comercio interior, adoptarán las medidas de eficiencia, control y mejor aprovechamiento de estos recursos, "para no afectar el consumo social, y prestar los servicios de alimentación con eficiencia, dentro de los enmarcamientos presupuestarios correspondientes".

El acuerdo modifica las resoluciones 18 y 84, adoptadas en febrero y abril de 2021, respectivamente, también impulsadas por el ministerio que dirige Deysi Bolaños y se adoptó el 24 de julio, aunque no es hasta ahora que se publica en la Gaceta Oficial.

El economista Pedro Monreal llamó la atención que la medida pudiera tener un impacto favorable bajo dos condiciones: apoyo al productor privado del agro y subsidio a familias pobres.

"La eliminación de precios máximos en el agro es una medida con un problema de secuencia, porque primero debieron haber venido las medidas para favorecer la capacidad de respuesta de oferta privada, que es crucial en la producción de alimentos en Cuba", alertó Monreal.

Al respecto destacó que se refiere a las medidas que modificarían de manera importante las condiciones del productor privado, como el establecimiento de pequeñas y medianas empresas en las fincas privadas y una mayor oferta de medios productivos.

Así mismo sugirió otras medidas que pudieran fomentar la oferta privada de alimentos como eliminar todas las ventas de medios de producción agropecuarios en MLC, la venta a plazo de equipos mayores, el crédito agropecuario y la autorización al sector privado para negocios directos con inversión extranjera.

"También contribuiría al incremento de la producción agropecuaria nacional de alimentos la adopción temporal de subsidios estatales a insumos 'transversales' como la electricidad y el combustible que utilizan los productores privados", explicó.

Para Monreal el subsidio enfocado en la alimentación de familias pobres "es importante para ofrecer protección social, especialmente en el corto plazo", sobre todo cuando se pudieran incrementar los de precios, hasta que surtan efecto las medidas para estimular la oferta de alimentos.

"La eliminación de precios máximos agropecuarios no se hizo con la secuencia adecuada, pero eso pudiera ser remediado de manera relativamente rápida con medidas para apoyar al productor privado agropecuario. El efecto no sería inmediato. En economía no funciona la magia", finalizó.

Durante meses el gobierno cubano insistió en topar los precios de productos agropecuarios y aplicó medidas y sanciones contra aquellos trabajadores por cuenta propia y entidades estatales que violaron las indicaciones dadas, con el supuesto fin de proteger a la población.

Tras iniciar la llamada tarea Ordenamiento, los campesinos vieron incrementados los costos de la producción agrícola, lo que se tradujo en un desabastecimiento de mercados y el incremento de todos los productos, lo cual trató de controlarse con medidas restrictivas desde el gobierno.

Tras las protestas del 11J y con el presunto objetivo de contentar a la población, el gobierno decidió tomar un grupo de medidas que expertos califican de insuficientes y que no responden a las verdaderas demandas de la población, que salió a las calles a pedir el fin de la dictadura y más libertades.

Entre los recientes anuncios está le venta de tres libras de arroz adicional hasta diciembre tras recibir una donación del cereal por parte de Vietnam.