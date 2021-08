Yotuel responde a acusación del gobierno cubano: Gracias por la estimación; en diciembre seré el primer James Bond negro

Yotuel responde a artículo de Granma Foto © Collage CiberCuba Instagram Yotuel / Granma

El músico cubano Yotuel Romero respondió con fino humor e ironía a la más reciente acusación del régimen cubano.

Bajo el título de "Influencer o agente político" y la firma de Daily Pérez Guillén el órgano oficial del PCC en Cuba publicó en días recientes un artículo donde decía de Yotuel, entre otras cosas, que "por su físico y proyección, el rapero encarna con seguridad el «seguido» en comunidades de jóvenes negros cubanos, vulnerables por su condición social desfavorable y a quienes el gobierno de Estados Unidos ha identificado como objetivos para el cambio de régimen en la Isla".

Tras el texto, Yotuel publicó en sus redes un post de repuesta donde, después de hacer un repaso de las principales calumnias y dardos que el oficialismo ha lanzado en su contra, agradeció irónicamente al régimen por "su estimación".

"En febrero me llamaron jinetero, en marzo negrito limpiabotas… en junio dijeron que era un millonario de Miami, en julio que La CÍA, el FBI, el exilio y no sé quién más me mandaba cheques y me regalaban “Villas con piscina “ ojo importante el detalle de la piscina". Ahora en agosto dicen que soy agente de Estados Unidos", mencionó el reconocido intérprete antes de comentar en tono jocoso que con la escalada de acusaciones "lo van subiendo de nivel".

Ridiculizando la campaña de descrédito en su contra, especialmente después de participar del éxito de Patria y Vida, devenido himno por el cambio en Cuba y consigna contra la dictadura, Yomil culminó su publicación con una lista de los posibles nuevos roles que el oficialismo podría endilgarle.

"En diciembre seré el primer James Bond negro, jugaré en el PSG con Messi y seré miembro en la orden episcopal del Papa Francisco", añadió en su post, que culminó recordando que "en 20 años de Orishas el Granma NUNCA habló de nosotros" e invitando "a todos los agentes de la CIA de Miami" a su presentación el próximo 28.

A su post le siguieron los mensajes de apoyo.

"Ladran Sancho señal que cabalgamos (El Quijote) tú a lo tuyo amor que la diferencia entre ellos y tú es que tú para desacreditarles solo necesitas decir la verdad, ellos para desacreditarte a ti les toca mentir con chorradas dignas de un meme. TQ" comentó su pareja Beatriz Luengo, quien en febrero pasado salió también en su defensa después de haber sido tildado de jinetero.

"Siempre es lo mismo" comentó Randy Malcom precedido de tres iconos de caritas llorando de la risa.

A finales de julio pasado, cuando Abel Prieto criticó a Yotuel por haberse dejado ver en la manifestación de Madrid junto a la líder de Vox en Madrid, el intérprete también acudió a sus redes sociales para responder al exministro de Cultura.

"Usted tiene la necesidad una vez más de verme como un negro y de atribuirme cualquier comentario que me acerque a la esclavitud, para así una vez más mostrar el racismo institucional que vive en usted y en todos los que le rodean" le dijo en su momento.

Yotuel, autor del icónico tema Patria y Vida que interpretó junto a los artistas de Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, ha denunciado las arbitrariedades del régimen contra sus ciudadanos.

En julio pasado el cantante se manifestó en Madrid, España, junto a miles de cubanos que pidieron libertad y democracia para Cuba.

"Nosotros vamos a estar en la calle hasta que Cuba sea libre, donde quiera que haya un cubano va a estar diciendo 'Cuba libre'", gritó Yotuel ante la multitud.

El artista pidió además al gobierno español que adoptara una postura firme con lo que ocurre en Cuba.

A finales de ese mismo mes Yotuel fue recibido por el presidente de EE.UU. Joe Biden en la Casa Blanca junto a un grupo de cubanoamericanos, tras las multitudinarias protestas que tuvieron lugar en la isla después del 11 de julio.

"Érase una vez un humilde músico al que el gobierno de su país lo llamó 'negrito limpiabotas'… Bueno pues este 'negrito limpiabotas' está en Washington a punto de reunirse con Biden", escribió en ese momento la cantante y actriz, Beatriz Luengo, esposa de Yotuel.

“Escuchó todo lo que estábamos diciendo; me pareció muy receptivo... Lo que teníamos que decir era eso, es que el camino de la libertad está más cerca, que los cubanos salieron a las calles a pedir libertad, no a pedir remesas, no a pedir limosnas, no a pedir paquetes de comida, sino libertad”, comentó el músico tras el encuentro.