Centro de aislamiento en Cienfuegos: Solo dos médicos para 250 enfermos de coronavirus

El centro de aislamiento para pacientes con coronavirus que se habilitó en el preuniversitario de ciencias exactas "Carlos Roloff", de Cumanayagua, en Cienfuegos, tiene solo dos médicos para atender a unos 250 pacientes.

"Ello incide en la calidad de la atención a los pacientes y representa una sobrecarga para el personal asistencial que labora en esos espacios", dijo Félix Duarte Ortega, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba durante una reunión que tuvo lugar en esa provincia.

Durante el encuentro se criticó también la falta de personal sanitario para atender pacientes en las comunidades, ya que hay un déficit de 446 médicos en toda la provincia, la mayoría de ellos porque se acogieron a las garantías salariales por estar al cuidado de los hijos, tener situaciones personales o enfermos de coronavirus, según recogió un reporte del periódico 5 de Septiembre.

"Un panorama similar surca al personal de enfermería, esencial para las dinámicas protocolares de la lucha contra el virus SARS-CoV-2 y que ya reporta sillas vacías en los primeros días de agosto", señaló el rotativo en su portal web, que días antes mencionaba la llegada de al menos 60 enfermeras desde Venezuela para trabajar en la provincia.

El reporte periodístico criticó también en los centros de aislamiento la calidad de los alimentos que se ofrece a los pacientes no se corresponde con la información que recogen informes oficiales.

"Por un lado van los criterios de la población y por otro los informes de las comisiones. Hay problemas con la comida, que en no pocos se ha dado el desayuno a deshora y el almuerzo sale en la tarde. El pueblo no se equivoca. No podemos pensar que esto anda bien y en los informes tal parece que sí, la verdad siempre sobre la mesa", dijo Duarte Ortega.

El Dr. José Antonio Soutuyo Pérez, coordinador del equipo del Ministerio de Salud Pública que trabaja en Cienfuegos, aseguró que será necesario incorporar a todo el personal médico que se encuentra en sus casas y pasar a un régimen de trabajo de 24 horas por 48 de descanso.

“Es verdad que el personal médico se nos está enfermando, pero también hemos observado que, muchas veces, se violan las normas de bioseguridad", agregó.

El reporte mencionó "lo que no le toca hacer al médico", y aunque no se especificó cuáles fueron las deficiencias detectadas si se mencionó que existe un exceso de papeleo "que congestiona la lógica y dilata en el tiempo casos sin complicaciones", suponiéndose que se trata de trámites burocráticos innecesarios.

Cienfuegos es en este momento el territorio de Cuba con mayor porcentaje de positividad de COVID-19 con un 53.2%, según los datos oficiales del MINSAP revelados este miércoles.

Con el incremento de enfermos y pacientes graves, la escasez de oxígenos en hospitales y centros de aislamientos, así como de medicamentos e insumos, las autoridades cubanas desplegaron un plan emergente que de respuesta a la situación.

Desde hace una semana el Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento del coronavirus acordó reducir hasta las tres de la tarde la movilidad en las áreas urbanas de la provincia, aunque las entidades bancarias, tiendas Caribe y en MLC deberán cerrar a la 1 p.m.

Luego que el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijera que en Cienfuegos las quejas de la población por el mal trabajo de los médicos era superior a las carencias de medicinas y otros insumos, se desató una ola de críticas hacia el dirigente por restarle importancia al trabajo de los galenos en este momento tan crítico.

El galeno Miguel Ángel González Suárez envió un mensaje al premier cubano a través de las redes sociales en señal de protesta por las palabras expresadas durante una reunión gubernamental y que se difundió en toda la isla a través de los medios de comunicación.

"Hoy el sector de la salud se encuentra cansado, agotado, decepcionado en su gran mayoría" dijo el doctor González Suárez, que además criticó la inexistencia de ayudas reales desde el gobierno central para la provincia.