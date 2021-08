Cubanoamericano Leinier Domínguez se estrenó con victoria en super torneo de ajedrez

El güinero (derecha) estuvo finísimo. Foto © @GrandChessTour

El Gran Maestro cubanoamericano Leinier Domínguez se impuso al polaco nacionalizado estadounidense Dariusz Swiercz en la primera ronda de la Copa Sinquefeld 2021, que se jugará en Saint Louis (Missouri) hasta el próximo día 26.

Domínguez (ELO de 2758) hizo gala de una exquisita técnica de finales para imponerse con piezas negras a su joven adversario, el jugador de más bajo coeficiente en la cita con 2655 puntos.

El desenlace se produjo luego de 58 lances de una Defensa Petrov, sistema que según las bases de datos el Ídolo de Güines solo había empleado 19 veces de 2005 a la fecha, con balance de un triunfo, un revés y 17 empates.

La Petrov resulta poco utilizada en el ajedrez magistral debido a su tendencia a desembocar en tablas, pero ahora Domínguez consiguió sacarle lascas a partir de imprecisiones del contrario, quien tuvo que lidiar con el reloj para alcanzar el control de tiempo (40 jugadas).

En los otros cotejos que tuvieron decisión, los favoritos Maxime Vachier-Lagrave (Francia-2751) y Fabiano Caruana (USA-2806) liquidaron a Peter Svidler (Rusia-2714) y Samuel Shankland (USA-2709), respectivamente.

Por su parte, Jeffery Xiong (USA-2710) y Richard Rapport (Hungría-2763) dividieron el punto en aguas tranquilas, y Shakriyar Mamedyarov (Azerbaiján-2782) logró igualar una posición aparentemente perdida frente a Wesley So (USA-2772).

Esta tarde, el mejor trebejista nacido en Cuba desde José Raúl Capablanca llevará piezas blancas ante el número dos del ranking planetario, Caruana, ante el cual suma dos victorias, igual cantidad de tropiezos y ocho abrazos en partidas clásicas.

El resto de los duelos serán a base de Svidler vs Mamedyarov, Rapport vs Vachier-Lagrave, Shankland vs Xiong y Swiercz vs So.

El calendario contempla cinco fechas competitivas en fila, sucedidas por un día de descanso que preludiará las cuatro jornadas finales. El premio a repartir será de 325 mil dólares, y los duelos se dirimirán a 90 minutos para los primeros 40 movimientos y 30 para el resto del encuentro, con medio minuto de incremento desde el lance inicial.

Esta lid constituye la quinta y última manga del Grand Prix Chess Tour 2021, en cuyo segmento previo (de rápidas y blitz) Domínguez intervino y ocupó la sexta posición.