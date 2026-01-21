EE.UU. define reglas de visas para el Mundial 2026 y promete agilizar trámites

Vídeos relacionados:

Ver más

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas reglas migratorias para los visitantes que planean asistir al Mundial de Fútbol 2026, con el compromiso de acelerar los procesos consulares y garantizar seguridad sin afectar a quienes ingresen legalmente al país.

El director de la Copa Mundial de la FIFA para la Casa Blanca, Andrew Giuliani, explicó a Telemundo 51 que todos los aficionados extranjeros deberán contar con una visa válida, ya que tener un boleto no garantiza la entrada al territorio estadounidense.

Para facilitar los trámites, se implementará un sistema especial llamado “FIFA Pass”, creado para acelerar la tramitación de visas y priorizar a los titulares de boletos.

Además, el gobierno aumentará el personal en consulados de distintos países, reduciendo los tiempos de espera de cerca de un año a dos meses o menos, especialmente en Argentina y Brasil.

Giuliani aclaró que la suspensión reciente de visas permanentes para algunos países no afecta las visas de turista B1 y B2, las más usadas por visitantes temporales.

En cuanto a la seguridad, el funcionario confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrá presencia durante el torneo, pero aseguró que los asistentes que entren legalmente no deben preocuparse.

Lo más leído hoy:

El enfoque principal de ICE en el tiempo que dure el evento deportivo será la protección y el orden en los estadios y zonas aledañas.

El Mundial de la FIFA 2026 se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México, con 78 de los 104 partidos disputados en suelo estadounidense, que será el principal anfitrión del evento.