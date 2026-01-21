EE.UU. define reglas de visas para el Mundial 2026 y promete agilizar trámites

Vídeos relacionados:
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas reglas migratorias para los visitantes que planean asistir al Mundial de Fútbol 2026, con el compromiso de acelerar los procesos consulares y garantizar seguridad sin afectar a quienes ingresen legalmente al país.
El director de la Copa Mundial de la FIFA para la Casa Blanca, Andrew Giuliani, explicó a Telemundo 51 que todos los aficionados extranjeros deberán contar con una visa válida, ya que tener un boleto no garantiza la entrada al territorio estadounidense.
Para facilitar los trámites, se implementará un sistema especial llamado “FIFA Pass”, creado para acelerar la tramitación de visas y priorizar a los titulares de boletos.
Además, el gobierno aumentará el personal en consulados de distintos países, reduciendo los tiempos de espera de cerca de un año a dos meses o menos, especialmente en Argentina y Brasil.
Giuliani aclaró que la suspensión reciente de visas permanentes para algunos países no afecta las visas de turista B1 y B2, las más usadas por visitantes temporales.
En cuanto a la seguridad, el funcionario confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrá presencia durante el torneo, pero aseguró que los asistentes que entren legalmente no deben preocuparse.
El enfoque principal de ICE en el tiempo que dure el evento deportivo será la protección y el orden en los estadios y zonas aledañas.
El Mundial de la FIFA 2026 se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México, con 78 de los 104 partidos disputados en suelo estadounidense, que será el principal anfitrión del evento.
Preguntas Frecuentes sobre el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos
¿Qué es el "FIFA Pass" y cómo facilita la obtención de visas para el Mundial 2026?
El "FIFA Pass" es un sistema especial de visado creado para acelerar la tramitación de visas para el Mundial de Fútbol 2026. Este programa permite que los titulares de boletos oficiales del torneo obtengan entrevistas consulares aceleradas, priorizando a estos solicitantes en la fila para tramitar sus visas. El objetivo es agilizar los trámites ante el gran flujo de viajeros esperado para el torneo.
¿Cómo afectarán las políticas migratorias de EE.UU. al acceso al Mundial 2026?
Las políticas migratorias de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se han endurecido, lo que podría generar un ambiente tenso durante el Mundial de 2026. Se han incrementado las revisiones de visas y la presencia de ICE para garantizar seguridad, aunque esto podría afectar la percepción de hospitalidad. También se han suspendido visas permanentes para algunos países, pero esto no afecta las visas de turista B1 y B2.
¿Qué medidas de seguridad se implementarán durante el Mundial 2026 en EE.UU.?
Durante el Mundial de Fútbol 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estará presente para mantener el orden y la seguridad en los estadios y zonas aledañas. El enfoque principal será la protección, asegurando que los asistentes que ingresen legalmente no tengan de qué preocuparse. Además, se han instalado controles biométricos en aeropuertos para agilizar y asegurar el tránsito de pasajeros.
¿Qué países podrían enfrentar dificultades para obtener visas para el Mundial 2026?
Algunos países podrían enfrentar mayores dificultades para obtener visas debido a las políticas migratorias de Estados Unidos. La administración Trump ha suspendido el procesamiento de visas para 75 países, y también se han impuesto fianzas a solicitantes de ciertos países con altos niveles de permanencia ilegal. La situación es especialmente tensa para países como Irán y Haití, aunque se han otorgado exenciones especiales a algunas delegaciones deportivas.
