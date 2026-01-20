Donald Trump y Marco Rubio asisten a la final del fútbol universitario en el Hard Rock Stadium de Miami

Ver más

El presidente Donald Trump asistió este lunes al partido por el campeonato nacional del fútbol americano universitario entre Miami e Indiana, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos, la multitud estalló en aplausos cuando las cámaras mostraron al mandatario en las pantallas del estadio.

En el coliseo también se encontraba el secretario de Estado, Marco Rubio, quien fue visto conversando con Trump y acompañado por personal del Servicio Secreto antes del inicio del encuentro.

Medios y reporteros presentes en el estadio destacaron el ambiente de entusiasmo, los saludos del presidente y la presencia de ambos líderes republicanos en uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El encuentro tiene además un significado especial para la comunidad cubanoamericana: el entrenador de Miami, Mario Cristóbal, y el mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza, son descendientes de familias cubanas exiliadas, un detalle que añadió orgullo y emoción a la final disputada en el sur de Florida.