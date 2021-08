Beatriz Luengo sorprende con su "versión mujer" de "Sobrio", de Maluma

Haciendo gala de su potente y melodiosa voz, la cantante española Beatriz Luengo sorprendió a sus seguidores con su "versión mujer" del último tema de éxito del colombiano Maluma titulado "Sobrio", adaptando la letra a la perspectiva femenina y el ritmo a sonoridades de balada.

Comentarios como "Preciosa Bea, tu voz acaricia el alma"; "De las mejores voces, debería estar de número 1 en todas las listas… Cosas que no se explican"; "Suena tan bonito"; "Se me hizo cortita, queremos más!!" o "Qué bonita, mucho sentimiento" dan fe de cuánto ha encantado a sus seguidores su cover del tema de reguetón.

No es es esta la primera vez, sin embargo, que la también compositora versiona algún tema del colombiano, adaptándolo a su voz, estilo y visión de mujer.

Así lo hizo en septiembre pasado con el hit "Hawai" del conocido como Pretty Boy.

Como "una visión en español de una melodía mágica y una visión como mujer del amor y la equivocación" describió en su momento su versión del tema "When I was your man", del cantante y compositor estadounidense Bruno Mars.

Poco antes había hecho algo similar con "El Amante" de Nicky Jam.

Luengo, con una extensa y prolífica trayectoria como compositora, demuestra tanto con los temas que versiona como con los que estrena en solitario o en colaboración con otros intérpretes que versatilidad, talento y potencia vocal le sobran.

La pareja del cantante cubano Yotuel Romero y madre de sus dos hijos menores regaló en marzo pasado una de las más emotivas y sentidas versión de "Patria y Vida", interpretado originalmente por su esposo junto a Descemer Bueno, Alexander Delgado, Randy Malcom, Maykel Osorbo y El Funky.

En sus redes sociales la también bailarina comparte no solo sus proyectos profesionales o muestra su apoyo a causas o personas -como a su propio esposo tras los repetidos ataques y calumnias del régimen cubano- sino preciosas estampas de su vida en familia dentro de las que, sin dudas, sus hijos son merecidos protagonistas.

Así ocurrió hace unos días con un adorable vídeo de la benjamina de casa, Zoë, nacida en abril pasado en Florida.

"Sobrio", por su parte, rebasa ya los 48 millones de reproducciones en Youtube a poco más de un mes de estrenado.

Dentro de las muchas versiones que ha motivado el sencillo destaca otra, la del cubano Zamir Muñoz Hernández, un habitual de los covers junto a su inseparable violín.

