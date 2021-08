Boxeadores cubanos se rinden a la proeza de Yordenis Ugás

Foto © Facebook / Robeisy "El Tren" Ramírez y Boxeo Cubano

Boxeadores cubanos que compiten en la liga profesional de ese deporte han felicitado en las últimas horas a Yordenis Ugás por su triunfo ante Manny Pacquiao, con el que ratificó el título de Campeón Mundial WBA del peso welter.

"Entonces no me equivoqué…Mi corazonada no me falló. ¡Qué orgullo tan grande siento por mi hermano Yordenis Ugás, por su inmenso triunfo y qué alegría verlo dedicárselo a los que luchan por una Cuba Libre. Gracias por permitirme ser parte de este momento. ¡Eres Campeón!", escribió en Facebook Robeisy Ramírez.

"El Pequeño Gigante. Hay veces que el momento correcto está frente a nosotros y no lo aprovechamos, por eso no dudé ni un segundo en formar parte de una de las noches más grandes del boxeo cubano y de lo que significaba una victoria como la que nos regaló Yordenis Ugás anoche para todos los cubanos que soñamos con triunfar, pero sobre todo que tenemos el sueño de una Cuba Libre", escribió Joahnys Argilagos, que presenció el encuentro en directo desde la TMobile Arena de Las Vegas, en compañía del también boxeador cubano Ariel Pérez de la Torre.

"Ugás hizo historia y me hace saber que también es posible hacer la mía y a la vez representar dignamente a los cubanos de #PATRIAYVIDA", concluyó el joven boxeador.

"Tenemos una estrella mundial. Estoy muy contento, Yordenis Ugás, gracias hermano estás dejando un gran legado", escribió el boxeador y peleador de MMA, Gustavo "Cuban Assasin" Trujillo.