"Tu padre se salvará por esta revolución que desprecias": Hijo de Enrique Molina muestra mensaje de "un glorioso compañero revolucionario"

Enrique Molina Foto © Wikimedia Commons

El hijo del popular actor cubano Enrique Molina, quien compartió la noticia en redes sociales del ingreso de su padre con coronavirus, mostró uno de los mensajes que recibió de un "glorioso compañero revolucionario", asegurándole que el actor se salvaría porque la revolución no repara en ideologías.

"Entre tantos mensajes de amor que tengo para mi padre y para conmigo, no pudo faltar el mensajito picante de un glorioso compañero 'revolucionario'", escribió Pável Molina Ruiz, junto a una captura del mensaje.

"Tu padre se salvará porque esta revolución que tú desprecias y llamas dictadura salva vidas con mucho esfuerzo, no importan ideologías ni nivel económico... ironías del destino. Aprende la lección", decía el mensaje, enviado por el doctor Filiberto Pérez, especialista de 1er grado en Psiquiatría.

El también jefe de la misión médica en Brasil añadió: "Nada te impide viajar a Cuba y agradecer, aunque no trabajamos por recompensa solo por principios".

"Que asco esta gente que lo confunde todo. Dile que le diga eso mismo a los que han muerto sin oxígeno, agonizando ahí por horas, hasta apagarse. Sin una cama, sin un antibiótico", comentó una persona en el post de Pável Molina.

"Es cierto que Enrique Molina se ha salvado del COVID, pero seguro estoy que gran parte de esto se debió al nivel de relaciones que él ha cosechado a lo largo de su carrera y no se debe al, como dices tú, esfuerzo que hace esa mal llamada revolución, de haber sido así, Cuba no tendría la horrible tasa de muertes por la no menos horrible falta de recursos de todo tipo que muestra hoy la también equivocadamente mal llamada potencia médica. Tú lo que eres un portavoz sumiso de ese gobierno inepto y asesino", dijo otro usuario.

"Encuentro de muy mal gusto unir la enfermedad con política"; "¿Y quién le ha dicho a Filiberto que en otros países curan enfermos según la ideología y el poder económico? Eso es lo que siempre nos han metido en la cabeza, que si no tienes dinero no puedes curarte o ir a un médico", fueron otros comentarios.

Pável, exbajista de Los Van Van, perdió a su madre Elsa Ruiz en julio del año pasado, un duro golpe también para Molina, quien al recibir meses después el Premio Nacional de Televisión 2020, dedicó unas emotivas palabras a su compañera de vida.

Las hospitalizaciones por coronavirus del actor Enrique Molina y del músico Adalberto Álvarez han conmocionado a colegas, artistas, amigos y seguidores dentro y fuera de Cuba, quienes han estado enviando sus mejores deseos de recuperación.