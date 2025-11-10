¡Aplausos para Alejandro Cuervo! Logró un colchón para la abuelita del campo que lo perdió todo en el huracán Melissa

El actor cubano Alejandro Cuervo compartió un emotivo video en TikTok en el que celebra haber cumplido una noble misión: conseguirle un colchón a una abuelita del campo que perdió casi todas sus pertenencias tras el paso del huracán Melissa por Cuba.

“Me levanto más que emocionado, más que feliz. Definitivamente mal no lo estamos haciendo. Esto es una experiencia única que me hace re-feliz. Gracias a todos”, expresó Cuervo visiblemente conmovido, mientras mostraba a la anciana disfrutando de su nuevo lecho, fruto de la solidaridad de muchos cubanos que respondieron a su llamado en redes sociales.

En el video, la abuelita aparece sonriente y agradecida, recibiendo el colchón que le permitirá descansar tras días difíciles. El gesto del popular actor ha despertado aplausos y mensajes de admiración entre sus seguidores, quienes destacaron su humanidad, compromiso y amor por el pueblo cubano.

Durante los últimos meses, Alejandro Cuervo se ha convertido en una de las figuras más activas en redes sociales promoviendo ayuda directa a personas vulnerables en zonas rurales afectadas por la crisis y los desastres naturales en la isla.

Su ejemplo demuestra que, a pesar de las carencias, la solidaridad entre cubanos sigue siendo una fuerza capaz de transformar realidades.