¡Aplausos para Alejandro Cuervo! Logró un colchón para la abuelita del campo que lo perdió todo en el huracán Melissa

El actor cubano Alejandro Cuervo compartió un emotivo video en TikTok en el que celebra haber cumplido una noble misión: conseguirle un colchón a una abuelita del campo que perdió casi todas sus pertenencias tras el paso del huracán Melissa por Cuba.
“Me levanto más que emocionado, más que feliz. Definitivamente mal no lo estamos haciendo. Esto es una experiencia única que me hace re-feliz. Gracias a todos”, expresó Cuervo visiblemente conmovido, mientras mostraba a la anciana disfrutando de su nuevo lecho, fruto de la solidaridad de muchos cubanos que respondieron a su llamado en redes sociales.
En el video, la abuelita aparece sonriente y agradecida, recibiendo el colchón que le permitirá descansar tras días difíciles. El gesto del popular actor ha despertado aplausos y mensajes de admiración entre sus seguidores, quienes destacaron su humanidad, compromiso y amor por el pueblo cubano.
Durante los últimos meses, Alejandro Cuervo se ha convertido en una de las figuras más activas en redes sociales promoviendo ayuda directa a personas vulnerables en zonas rurales afectadas por la crisis y los desastres naturales en la isla.
Su ejemplo demuestra que, a pesar de las carencias, la solidaridad entre cubanos sigue siendo una fuerza capaz de transformar realidades.
Preguntas frecuentes sobre la labor solidaria de Alejandro Cuervo tras el huracán Melissa
¿Qué hizo Alejandro Cuervo tras el huracán Melissa en Cuba?
Alejandro Cuervo organizó la entrega de un colchón a una abuelita que perdió sus pertenencias tras el huracán Melissa en Cuba. Este gesto fue parte de su compromiso de ayudar a personas vulnerables en zonas afectadas por desastres naturales en la isla.
¿Cómo ha sido la respuesta del público a las acciones de Alejandro Cuervo?
La respuesta del público ha sido muy positiva, con aplausos y mensajes de admiración hacia Cuervo por su humanidad y compromiso con el pueblo cubano. Sus seguidores han destacado su labor solidaria en redes sociales.
¿Cómo se organizó la ayuda que entregó Alejandro Cuervo a los damnificados?
La ayuda se organizó en el marco de la campaña "Ayuda para el Oriente de Cuba", en colaboración con La Familia Cubana. Cuervo y Ja Rulay encabezaron la distribución de donaciones enviadas desde Miami, que incluían alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.