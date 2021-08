¡Dedicada a Karol G! Anuel AA lanza "23 Preguntas" en el que sería su tercer aniversario como novios

Anuel AA, Karol G Foto © Instagram / Anuel AA, Karol G

¡Anuel AA está de estreno! El trapero puertorriqueño lanzó 23 Preguntas, una profunda canción en la que abrió su corazón y que presentó en una fecha muy especial para él: el día en el que cumpliría tres años con Karol G si no hubiesen puesto fin a su relación a principios de este año.

Fue a través de sus redes sociales que anunció el lanzamiento de esta canción que aterrizó en Youtube este 23 de agosto en compañía de un audiovisual en el que vemos al cantante en una sala de interrogatorios fumando y grabándose en casete.

"¡Ya salió! ¡Esta canción enserio tiene un significado bien h******** pa mi! ¡Escúchenla, analícenla, siéntanla, aprécienla! Con esta canción les di una entrada a mi corazón! Espero que les guste con coj**** como me gusta a a mi! ¡23 de agosto, 23 preguntas! ¡Una fecha que nunca voy a olvidar!", escribió el boricua al compartir un fragmento del tema, que también cuenta con la voz de Rauw Alejandro, quien le hace los coros al final de la canción.

"Tengo 23 preguntas para hacerte, baby solo dime si te queda poco tiempo para tú responderme. Son tantas peleas que yo sé que de tu vida ya tú quieres borrarme. En serio dime si ya no te vale la pena sentarte a escucharme para de esta pesadilla despertarme", canta Anuel AA en los primeros versos del tema, dedicado a su ex Karol G, a quien unos días atrás le pidió volver en un show y a la que ahora vuelve a cantarle en la canción titulada 23 preguntas.

Anuel AA se subió la semana pasada al escenario del Baja Beach Fest en México para ofrecer un show en el que nombró a Karol G. "Todo el mundo bien duro, a ver si Karol lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!", exclamó mientras cantaba Bubalu.

Aunque no sabemos la respuesta de Karol G a su propuesta, unos días más tarde de este momento que se volvió viral, la colombiana no pudo contener las lágrimas al cantar un tema que le dedicó en su día a Anuel AA. Fue durante la interpretación de Ocean que la artista rompió en llanto acordándose seguramente de su ex en el mismo festival...

Karol G y Anuel AA sostuvieron su noviazgo de más de dos años y se convirtieron en la pareja más seguida de la farándula urbana latina. En abril último anunciaron su separación, aunque dejaron claro que se seguían queriendo, y se han mantenido mostrando apoyo público por los logros del otro. Este lunes 23 de agosto, la pareja habría celebrado su tercer aniversario y parece que el puertorriqueño tiene más presente que nunca a su ex en esta fecha. ¿Le responderá Karol G a su propuesta después de lanzar esta canción?

