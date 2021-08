Periodista oficialista Rosa Miriam Elizalde llama timbiriches digitales a los medios independientes cubanos

La periodista Rosa Miriam Elizalde aseguró que los medios independientes cubanos son “timbiriches digitales” en el reciente encuentro que sostuviera el presidente Miguel Díaz-Canel con representantes de la prensa oficial en Cuba para analizar los retos del periodismo en Cuba, tras las protestas masivas del 11J.

La también vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en su intervención enfiló su análisis para exigir, dijo, un “gabinete de guerra” para “gestionar la comunicación digital”, porque “no es casualidad que el gobierno de Donald Trump en el año 2017 creara toda esa batería de medios, que son timbiriches digitales”.

“Creo que nosotros necesitamos, compañero presidente, entender que una cosa es la gestión de la comunicación tradicional, en la que nos hemos enfocado todo este tiempo como un circuito cerrado, y generar una especie de simetría frente a los laboratorios a los que nos estamos enfrentando”, expuso en su intervención en la que señaló a la “guerra mediática” contra Cuba como la principal responsable de las protestas del 11J.

“Estamos frente a todas estas campañas difamatorias y ¿dónde está nuestro sistema frente a eso?, ¿cuál es nuestro gabinete de guerra?”, reclamó en su análisis.

También expuso que “es una urgencia comprender que estamos en guerra, que ese gabinete es para ahora, porque lo que estamos bregando aquí, lo ha tenido todo el mundo, incluido Estados Unidos, que tuvo su asalto al Capitolio el 6 de enero por esos grupos de odio, secuestrados en las catacumbas digitales”.

Elizalde igual ponderó la ventaja de tener “una revolución en el poder” y poder “hacer las transformaciones necesarias para poder salvar al país”.

En su reflexión reiteró que “estamos viviendo ahora la disputa del día después del 11 de julio, en medio de una guerra, que la podemos llamar como queramos, pero sin lugar a dudas estamos en una guerra. Ahora mismo era para que tuviéramos un gabinete de guerra”.

“Nosotros que hemos estado estudiando un poco estos asuntos desde hace mucho tiempo hemos visto pasar desde el 11 de julio hasta hoy todas las tácticas de guerra, de ataque cibernético, acciones de nanosegmentación, ataques contra una persona (los ataques contra el presidente son brutales) y todo eso está diseñado científicamente”, argumentó.

Elizalde aseguró, además que la guerra mediática contra Cuba “está aquí, ahora mismo, todo el tiempo, en unas circunstancias muy asimétricas, porque esa guerra se sostiene en los gravísimos problemas de gestión de la comunicación que tenemos y que datan desde hace mucho tiempo”.

“Solo importa que alguien grite abajo el comunismo para que se organicen con diseños, además, muy sofisticados, que ya han aplicado contra otras poblaciones y otros países”, añadió la vicepresidenta de la UPEC.

“Usted puede tener toda la ira que usted quiera, pero usted no tiene una ira en abstracto, sino contra algo, contra alguien. Identificar eso es parte de una guerra, una guerra bestial donde hay más ciencia que en la producción de vacunas, donde hay más tecnología que el cualquier otro escenario que hayamos visto antes”, expuso en su intervención, en la que obvió a todas las causas políticas, económicas y sociales internas que conllevaron al estallido social del 11J.

Por su parte, en ese mismo encuentro la periodista Lirians Gordillo Piña emplazó al presidente Miguel Díaz-Canel para que reconociera en público errores cometidos con manifestantes en las protestas del 11J.

“Presidente, usted reconoció que se iban a pedir disculpas allí donde se hubiera cometido un exceso, donde existiera un error o una persona afectada en los sucesos del 11J. Necesitamos contar también esas historias porque nada puede dañar más a este país que una injusticia o un exceso que no se asume en voz alta, un error que no se repara, más en circunstancias que involucran a mucha gente joven”, advirtió Gordillo Piña.

También la periodista Cristina Escobar lamentó durante ese encuentro que el 11 de julio la prensa oficial no saliera a cubrir las protestas, y se refirió a la necesidad de "contar Cuba" no desde la corrección política extrema, de la que dijo que ya no comunica.

“La prensa cubana no cubrió lo que pasó en la calle, hicimos autopsia, y entonces hay que coger esas imágenes nefastas de los celulares. Hay que coger lo que contaron otros”, dijo Escobar sobre los hechos del 11J; y reprochó que la orientación en el caso del ICRT fuera "defender el edificio y no salir a la calle”.