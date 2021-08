Juez detiene el desalojo de ex prisionera política de 82 años en Miami

Ana Lázara Rodríguez Foto © Captura de video

Un juez del sur de Florida detuvo de manera temporal la orden de desalojo que pesa sobre la exprisionera política cubana Ana Lázara Rodríguez, residente en Miami desde la década del 80 del pasado siglo.

Luego que el abogado que representa a la cubana argumentó que el banco cometió fraude al ejecutar la hipoteca de su casa en 2018, por tanto el juez Peter L. López aplazó hasta el 10 de septiembre para argumentar el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito, explicó la prensa local.

“Vamos a pedir al Tribunal del Tercer Distrito que aplique la constitución”, dijo el abogado Bruce Jacobs al periódico El Nuevo Herald.

El letrado libra la batalla contra Bank of New York Mellon y Bank of America, porque supuestamente las entidades financieras presentaron evidencias falsas en las ejecuciones hipotecarias.

Desde 2019 Rodríguez vive en la incertidumbre de perder su vivienda en la calle Ocho, de Miami, donde reside desde que en 1995 comprara el domicilio junto a una amiga.

"La compré en 168,000 dólares. En estos momentos lo que el banco quiere son casi 800.,000 dólares y yo nunca voy a poder pagar eso", señaló la exprisionera política de Cuba.

Con los años la cubana no era consciente de que la deuda adquirida al comprar la vivienda se trataba de lo que se denomina como "préstamo predatorio", donde los pagos aumentan con el paso del tiempo y la deuda banco.

El abogado explicó que después de unos años el pago exigido fue tan alto, Rodríguez no pudo asumirlos y por tanto existe la esperanza de ganar el caso.

Ana Lázara Rodríguez estuvo condenada a 30 años de cárcel en Cuba por estar en contra del gobierno revolucionario y con solo 21 años de edad soportó palizas, trabajos forzosos e hizo huelgas de hambre,.

Su historia aparece reflejada en el libro "Diario de una superviviente: 19 años en una prisión de mujeres en Cuba" donde se cuentan las maneras de sobrevivir de la opositora, que incluso apeló a la superstición de sus represores para escapar del recinto penal hasta en dos oportunidades.