Familiares de joven condenado a 10 meses de cárcel por las protestas en Cuba solicitan revisión del caso

Dashiel Alfonso Catá, de 26 años, y su esposa Foto © Cortesía de la familia

Los familiares de Dashiel Alfonso Catá, detenido tras las protestas del pasado 11 de julio y condenado por el supuesto delito de “desórdenes públicos” a 10 meses de cárcel, solicitaron al Tribunal Provincial de La Habana la revisión del caso.

La esposa del joven, Yaquelín Salas Hernández, contó al portal de noticias Cubanet que la sentencia fue ratificada en una apelación el pasado 6 de agosto, pero la familia ha decidido –con ayuda de un nuevo abogado– apelar al "proceso de revisión del caso".

Se trata de un procedimiento legal tipificado en el artículo 455 de la Ley de Procedimiento Penal, explicó la mujer, quien asegura tener esperanzas "de que esta vez sí se pueda hacer justicia; de que se revise bien lo que ha pasado y podamos lograr algo finalmente".

Alfonso Catá –actualmente recluido en la prisión Jóvenes de Occidente– fue detenido el 11 de julio cuando intentaba proteger a una manifestante que estaba siendo maltratada por tres agentes vestidos de civil, según el relato de la familia.

Asimismo, comentan que el cubano, de 26 años, lleva más de 40 días que está sin poder salir del área donde lo tienen debido a algunos casos positivos de Covid-19.

Solo ha podido comunicarse con su familia en contadas ocasiones, pues aunque "tiene derecho a llamada martes y jueves", ese beneficio no había sido respetado, apuntaron.

"Nosotros nos hemos quejado allá, hemos ido varias veces. Él dice que está bien, pero está afectado psicológicamente, deprimido", expresó Salas Hernández.

Elsa María Catá Bravo, madre de Alfonso Catá, también ha notado en sus cartas que se "proyecta triste, ansioso", dijo a Cubanet.

"Nunca pensé que en este país hubiera estas injusticias que hoy hay con tantos jóvenes. Mi hijo Dashiel es uno de los que están sufriendo y en sus cartas me lo manifiesta, incluso en la última dice textualmente que le pasan muchas ideas por la cabeza, hasta la de quitarse la vida", señaló entristecida.

El primer juicio contra el joven se celebró de forma sumaria el 20 de julio, sin que se respetaran las garantías del debido proceso. La apelación ocurrió el 6 de agosto pero no hubo variación en la sentencia de 10 meses de privación de libertad. La familia afirma que no se tuvo en cuenta el testimonio de los testigos y que el tribunal dictó la sanción aunque no pudo demostrar nada.

A pesar de ello el régimen sigue insistiendo en que estas audiencias cumplen con todas las garantías, e incluso el presidente del Tribunal Supremo Popular, José Ramón Remigio Ferro, llegó a asegurar que se trata de "procesos abreviados" y no de "juicios sumarios".

El caso de Alfonso Catá se dio a conocer a raíz de las declaraciones de Remigio Ferro, pues su esposa desmintió al funcionario asegurando que en el juicio del joven solo él y otro acusado pudieron presentar un abogado de la defensa, de un total de 12 procesados el día 20 de julio.

"Uno de los acusados estuvo durante días gritando por la ventanilla de la estación de 100 y Aldabó, suplicando que le llamaran a un abogado. Ni siquiera tuvieron durante esos días el derecho a una llamada a sus familiares", contó Salas Hernández.

"Mi esposo fue condenado a 10 meses de cárcel sin que se le demostrara nada. No hubo una denuncia, no hubo un delito, todo basado en suposiciones de la Fiscalía, que insistió en la culpabilidad de todos de manera general", denunció.

Un listado del Centro de Información Legal Cubalex ha recogido que al menos 871 personas han sido arrestadas por su participación de forma directa e indirecta en las protestas del 11 de julio en más de 60 ciudades cubanas.

De ellas más de 300 permanecen encarceladas, incluyendo a 12 menores de 18 años.