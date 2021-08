Padre cubano pide desesperado un medicamento para su hija

La niña requiere cefalexina para completar el tratamiento. Foto © Facebook / Yoelis Rafael Santana Sanchez

Un cubano recurrió el viernes a las redes sociales para pedir ayuda desde Camagüey en nombre de su hija, quien padece unas lesiones en la piel que no puede tratar por falta de antibióticos, en medio del significativo desabastecimiento de las farmacias en la isla.

“Son más de las 5:00 am. Tres noches que paso en vela pensando qué será de mi niña si no logro conseguir la cefalexina para hacerle el tratamiento antibiótico requerido. No duermo sólo de pensar hasta qué punto llegará si no logro conseguir el medicamento”, lamentó en Facebook.

“Le estoy poniendo fomentos que me indicó su pediatra, pero solo consigo una pequeña mejoría. Le siguen saliendo más granitos. Si algún especialista, farmacéutico (a) de la zona, ya sea de Camagüey, Guáimaro, Sibanicú, Cascorro, Martí, Mola, Hatuey, etc., le entrara en su farmacia o alguien posee este medicamento, le agradecería que me avisara.

Publicación en Facebook.

En horas de este sábado, el usuario agradecía que ya había obtenido parte de las medicinas que necesitaba, después de numerosas muestras de solidaridad en Facebook, una plataforma donde habitualmente los cubanos, incluso artistas reconocidos del país, hacen solicitudes semejantes ante la crisis que se vive a lo largo y ancho del archipiélago.

Recientemente, directivos de la entidad estatal BioCubaFarma reconocieron que no podrán solucionar de inmediato el déficit de medicamentos que padece el pueblo cubano y al menos un 30% del cuadro básico de medicinas seguirá en falta, aunque señalaron que la producción de antibióticos era considerada una prioridad en medio del escenario por la pandemia del coronavirus.

“Hay un 30 % del cuadro básico de medicamentos que va a continuar afectado, debido a que se enfocó la recuperación de la producción en aquellos que ostentan la máxima prioridad, como son los controlados por tarjeta, los indicados para enfermedades crónicas y los antibióticos”, dijo Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnología de BioCubaFarma.

García aseguró que la industria farmacéutica tiene una “tendencia de la producción de medicamentos que marcha hacia la recuperación”. De igual modo, adelantó que, en el segundo semestre del 2021, se prevé que de los “359 medicamentos que conforman el cuadro básico, 251 deben estar abastecidos en el Sistema Nacional de Salud”. Es decir, que 108 medicinas imprescindibles continuarán en falta.

En junio, la vicepresidenta de BioCubaFarma, Tania Urquiza Rodríguez, fijó en 120 fármacos básicos la media mensual de medicinas en falta ente las farmacias y hospitales cubanos.

Asimismo, explicó que, este año, se han ido acabando los suministros y materias primas para la producción de medicamentos, circunstancia que achacó al embargo norteamericano y a un “colapso en la industria y logística mundial”, que dificultan las importaciones cubanas.