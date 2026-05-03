Descuentos urgentes de hasta 30 % en medio del colapso: Meliá y Gaviota buscan llenar hoteles vacíos en Cuba

El trasfondo de estas promociones es un hundimiento estructural del sector

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La cadena Meliá Cuba anunció este jueves una venta flash para el 6 de mayo, válida por solo 24 horas, con descuentos de hasta el 30 % en hoteles seleccionados, mientras Gaviota realizó este sábado un outlet (precios drásticamente reducidos) junto a Cubatur con ofertas en varios polos turísticos, en un intento por reanimar un sector de capa caída.

Ambas cadenas recurren a rebajas agresivas en medio de un desplome sostenido del turismo que no da señales de frenarse. Cuba recibió apenas 298,057 visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026, un 48 % menos que en el mismo período de 2025, según cifras oficiales.

Captura de Facebook/Melia Hotels Cuba

Meliá convocó a sus clientes a conectarse a su sitio web o aplicación para aprovechar la promoción. "Puedes viajar hasta el 31 de octubre y alojarte con un niño gratis en hoteles seleccionados. ¡No olvides la fecha! Esta oferta será válida solo por 24 horas", publicó en redes sociales.

Por su parte, Gaviota, el conglomerado hotelero administrado por el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas, ofrece precios desde 45 dólares por noche por persona más un niño gratis, para estancias entre el 22 de mayo y el 31 de octubre.

"Reserva el dos y nueve de mayo durante nuestro outlet y disfruta de tus vacaciones a partir del 22 de mayo al 31 de octubre. No dejes pasar esta oportunidad, recuerda que las plazas son limitadas", precisó la invitación.

Captura de Facebook/Agencia de viajes Cubatur en Varadero

El trasfondo de estas promociones es un deterioro profundo del sector. La ocupación hotelera acumulada en 2026 apenas alcanza el 21.5 %, con más de ocho de cada diez habitaciones vacías en todo el país.

El trasfondo de estas promociones es un hundimiento estructural. La ocupación hotelera acumulada en Cuba en 2026 se sitúa en apenas el 21,5 %, con más de ocho de cada 10 habitaciones vacías en todo el país.

El detonante inmediato fue la crisis energética de febrero, cuando la escasez de combustible Jet A-1 en nueve aeropuertos internacionales provocó la cancelación de más de 1,700 vuelos y la repatriación forzosa de más de 27,900 turistas canadienses y 4,300 rusos.

Once aerolíneas suspendieron operaciones hacia Cuba, entre ellas Air Canada, Air Transat, Iberia, Air France y Turkish Airlines.

Gaviota respondió a la debacle cerrando 20 hoteles en Cayo Santa María, lo cual dejó a más de 7,000 trabajadores cesantes de un día para otro.

El régimen aplicó desde febrero una estrategia de "compactación turística", concentrando a los escasos visitantes en instalaciones seleccionadas para ahorrar energía.

Meliá, que opera más de 30 hoteles en Cuba, ya arrastraba pérdidas de unos cinco millones de euros en honorarios de gestión en el primer trimestre de 2025, con una ocupación del 40,5 % y una situación que la propia cadena reconocía como "sin signos claros de mejora".

En abril organizó un evento en el hotel Tryp Habana Libre para presentar ofertas que incluyen estancias con mascotas, bodas y celebraciones de 15 años.

El panorama se agrava con factores externos. El presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra el gobierno cubano, e impuso medidas secundarias a empresas y bancos extranjeros que realicen negocios con la isla, lo que amenaza directamente a cadenas internacionales como Meliá.

Cuba cerró 2025 con solo 1,81 millones de turistas internacionales, el peor registro desde 2002, y el turismo ha caído 62 % desde 2018, cuando la isla recibía 4,7 millones de visitantes.

La ocupación hotelera de 2025 fue de 18,9 %, la tasa más baja registrada en décadas, reflejo de un colapso que los descuentos de urgencia difícilmente podrán revertir.