Descuentos urgentes de hasta 30 % en medio del colapso: Meliá y Gaviota buscan llenar hoteles vacíos en Cuba

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La cadena Meliá Cuba anunció este jueves una venta flash para el 6 de mayo, válida por solo 24 horas, con descuentos de hasta el 30 % en hoteles seleccionados, mientras Gaviota realizó este sábado un outlet (precios drásticamente reducidos) junto a Cubatur con ofertas en varios polos turísticos, en un intento por reanimar un sector de capa caída.
Ambas cadenas recurren a rebajas agresivas en medio de un desplome sostenido del turismo que no da señales de frenarse. Cuba recibió apenas 298,057 visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026, un 48 % menos que en el mismo período de 2025, según cifras oficiales.
Meliá convocó a sus clientes a conectarse a su sitio web o aplicación para aprovechar la promoción. "Puedes viajar hasta el 31 de octubre y alojarte con un niño gratis en hoteles seleccionados. ¡No olvides la fecha! Esta oferta será válida solo por 24 horas", publicó en redes sociales.
Por su parte, Gaviota, el conglomerado hotelero administrado por el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas, ofrece precios desde 45 dólares por noche por persona más un niño gratis, para estancias entre el 22 de mayo y el 31 de octubre.
"Reserva el dos y nueve de mayo durante nuestro outlet y disfruta de tus vacaciones a partir del 22 de mayo al 31 de octubre. No dejes pasar esta oportunidad, recuerda que las plazas son limitadas", precisó la invitación.
El trasfondo de estas promociones es un deterioro profundo del sector. La ocupación hotelera acumulada en 2026 apenas alcanza el 21.5 %, con más de ocho de cada diez habitaciones vacías en todo el país.
El trasfondo de estas promociones es un hundimiento estructural. La ocupación hotelera acumulada en Cuba en 2026 se sitúa en apenas el 21,5 %, con más de ocho de cada 10 habitaciones vacías en todo el país.
El detonante inmediato fue la crisis energética de febrero, cuando la escasez de combustible Jet A-1 en nueve aeropuertos internacionales provocó la cancelación de más de 1,700 vuelos y la repatriación forzosa de más de 27,900 turistas canadienses y 4,300 rusos.
Once aerolíneas suspendieron operaciones hacia Cuba, entre ellas Air Canada, Air Transat, Iberia, Air France y Turkish Airlines.
Gaviota respondió a la debacle cerrando 20 hoteles en Cayo Santa María, lo cual dejó a más de 7,000 trabajadores cesantes de un día para otro.
El régimen aplicó desde febrero una estrategia de "compactación turística", concentrando a los escasos visitantes en instalaciones seleccionadas para ahorrar energía.
Meliá, que opera más de 30 hoteles en Cuba, ya arrastraba pérdidas de unos cinco millones de euros en honorarios de gestión en el primer trimestre de 2025, con una ocupación del 40,5 % y una situación que la propia cadena reconocía como "sin signos claros de mejora".
En abril organizó un evento en el hotel Tryp Habana Libre para presentar ofertas que incluyen estancias con mascotas, bodas y celebraciones de 15 años.
El panorama se agrava con factores externos. El presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra el gobierno cubano, e impuso medidas secundarias a empresas y bancos extranjeros que realicen negocios con la isla, lo que amenaza directamente a cadenas internacionales como Meliá.
Cuba cerró 2025 con solo 1,81 millones de turistas internacionales, el peor registro desde 2002, y el turismo ha caído 62 % desde 2018, cuando la isla recibía 4,7 millones de visitantes.
La ocupación hotelera de 2025 fue de 18,9 %, la tasa más baja registrada en décadas, reflejo de un colapso que los descuentos de urgencia difícilmente podrán revertir.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis del Turismo en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Meliá y Gaviota están ofreciendo descuentos tan agresivos en Cuba?
Meliá y Gaviota están ofreciendo descuentos agresivos debido a la crisis profunda que enfrenta el turismo en Cuba. Con una caída del 48% en la llegada de turistas en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, estas cadenas buscan reactivar el sector ofreciendo promociones como ventas flash y precios reducidos para atraer más visitantes.
¿Cuál es el impacto de la crisis energética en el turismo de Cuba?
La crisis energética ha provocado la cancelación de más de 1,700 vuelos y el cierre de hoteles, afectando gravemente al turismo en Cuba. La falta de combustible Jet A-1 ha obligado a aerolíneas internacionales a suspender operaciones, lo que ha dejado a miles de turistas varados y ha reducido drásticamente el número de visitantes a la isla.
¿Cómo está afectando la situación política y económica internacional al turismo en Cuba?
Las sanciones internacionales y la escasez de combustible han empeorado la situación del turismo en Cuba. La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que endurece las sanciones contra el gobierno cubano ha disuadido a empresas y bancos extranjeros de operar en la isla, afectando a cadenas hoteleras internacionales como Meliá. Además, la falta de suministro de petróleo por parte de países aliados ha paralizado el sector turístico.
¿Qué medidas están tomando las cadenas hoteleras para enfrentar la crisis del turismo en Cuba?
Las cadenas hoteleras están implementando estrategias como rebajas de tarifas y servicios gratuitos para atraer turistas. Meliá ha reducido su disponibilidad hotelera y ajustado sus operaciones para optimizar recursos, mientras Gaviota ha cerrado varios hoteles y ofrece precios reducidos junto con promociones de alojamiento gratuito para niños.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.