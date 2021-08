El Taiger sale en defensa de Yomil: "Dejen al chamaco tranquilo"

El Taiger Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano José Manuel Carvajal, conocido artísticamente como El Taiger, salió en defensa de su colega musical Yomil Hidalgo, por las críticas que ha recibido tras el estreno de De Cuba Soy, tanto de defensores como de detractores del régimen cubano.

"Ven acá, ¿qué está pasando con Robertico [Yomil]? Dejen al chamaco tranquilo, déjenlo tranquilo que al final nosotros todos estamos del lado de acá y él está solito ahí, por el amor de dios", dijo el Taiger en una directa en sus redes sociales.

Uno de los seguidores del live comentó: "Yomil sí tiene coj**** para hablar, por eso el Estado quiere cogerla con él, pero el pueblo está con él".

El reguetonero inmediatamente contestó: "Claro que ustedes tienen que estar con él, si él está con ustedes; claro que el pueblo tiene que estar con él si él salió y estuvo ahí con ustedes, ¿cómo ustedes no van a estar con él? Hay que ser recíproco".

El estreno de De Cuba Soy ha sido agridulce para Yomil, quien ha tenido que balancear los aplausos y la aceptación del público, con los ataques de quienes defienden al régimen y de quienes no creen en su cambio de postura.

Desde varias plataformas pro Gobierno cubano se ha amenazado al cantante con aplicarle el nuevo Decreto Ley 35 o el artículo 204 del Código Penal por utilizar figuras como José Martí o Antonio Maceo en su videoclip, mientras que detractores del régimen lo acusan de oportunista y no tienen confianza en el radical cambio de discurso que ha tenido el artista desde hace poco más de un mes.

"En mi canción solo pedí unión de todos los cubanos dentro y fuera, libertad de expresión y pensamientos. Para mí el que esté en contra de eso es un verdadero traidor a su patria", dijo el reguetonero en una publicación en sus redes.

"A mí nadie me financia ni quiero perdón de nadie, porque lo que tengo me lo gané trabajando duro bajo el yugo de su sistema, pasando por feos momentos de los cuales ninguno de los que me ofenden tienen idea y así me crecí y me superé", se defendió ante las acusaciones de querer ganarse el perdón del influencer y presentador Alex Otaola, con quien tiene una denuncia de agresión pendiente en Estados Unidos.

