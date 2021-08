Iliana Hernández muestra su apoyo a Yomil: Ninguno de nuestros mártires luchó por el comunismo

Yomil e Iliana Hernández Foto © Instagram del artista / Facebook de Iliana Hernández

La activista cubana y reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, mostró su apoyo al reguetonero Yomil Hidalgo por los ataques que ha recibido tras el estreno de su tema De Cuba Soy, en cuyo videoclip utiliza imágenes animadas de mártires y figuras emblemáticas cubanas.

"Los que quieren enjuiciar a Yomil por el uso de los mártires en una canción que se enjuicien primero ellos por el uso de los mártires para promover su fallida 'revolución'. Ninguno de nuestros mártires luchó por el comunismo", escribió Hernández en sus redes sociales.

"Les duele mucho que desde dentro estén brotando los gritos de libertad que no quieren escuchar", "Los comunistas siempre han sido muy hábiles en comercializar la imagen de los mártires, adueñándose de ellos, tergiversando la historia", "Ellos lucharon por la Libertad, lo que se gritó en las calles", "Los mártires cubanos lucharon por una Cuba libre, los comunistas muertos por esclavizarla", comentaron algunos internautas.

El también activista y artista Manuel de la Cruz apoyó el nuevo tema de Yomil y su valentía de lanzarlo desde Cuba en medio de una atmósfera represiva y llena de amenazas.

"Yomil demuestra que tiene a Changó bien puesto en esa cabeza. Desde La Habana le saca un himnazo al #11J, sin pelos o escamas en la lengua. Un dolor de muelas a las 2:00 am para la dictadura. Pone sus palabras en boca de Martí, de Maceo y hasta de Reinaldo Arenas. Muy fuerte su doping como siempre", escribió el joven.

El humorista Alexis Valdés calificó tema y video como obra de arte y el reguetonero El Taiger pidió que el pueblo apoyara a Yomil porque él ha demostrado estar del lado del pueblo.

Desde las trincheras del régimen cubano, el cantante de Yomil y El Dany ha recibido amenazas de aplicarle el Decreto Ley 35 o el artículo 204 del Código Penal, que establece penas hasta de un año a quien "públicamente denigre, difame o menosprecie a los héroes y mártires de la patria".

"Aquí está la izquierda radical que me amenaza y ofende, ustedes no quieren un cambio na' porque en mi canción en ningún momento les falté el respeto a los mártires y a instituciones, solo mostré la realidad que vivimos, ellos no lucharon por la represión policial ni por una dictadura", indicó el reguetonero en una publicación en Instagram.