Thalia, consternada por la inundación de su casa en Nueva York: "¿Qué está pasando? ¡Esto va a explotar!"

Thalia enseña las consecuencias de las inundaciones en su casa Foto © Instagram / Thalia

La cantante mexicana Thalia es una de las víctimas de las inundaciones que provocaron las lluvias torrenciales de Nueva York. Así lo enseñó ella misma a través de sus redes sociales, donde compartió vídeos de cómo el agua iba entrando en su hogar de la Gran Monzana inundando todo a su paso.

Con gran preocupación, la artista fue contando y mostrando como el agua avanzaba por la planta baja de su casa inundando habitaciones enteras. Muchas de ellas con cables y enchufes, como su habitación verde, la que tiene un set para sus producciones, o su gimnasio.

"¿Qué está pasando en mi casa? No, no no, ¡esto va a explotar!", exclamó la cantante y actriz de 50 años sin poder creer que su casa se estuviese inundando.

Pero al mal tiempo, buena cara, y eso hizo Thalia, que a pesar de la tragedia, sacó su lado optimista y su sentido del humor para sobrellevar esta situación.

"Mejor me río por no llorar, cariños", dijo en los vídeos que grabó durante los angustiosos momentos que vivió este miércoles. Aún así, la cantante mexicana, que se caracteriza por su alegría, acabó bromeando comparando su casa con el Titanic y esperando la aparición de Leonardo DiCaprio en su hogar. ¡Mucho ánimo!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.