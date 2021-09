MINSAP reporta tres muertes maternas por coronavirus en Cuba

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este jueves que en las últimas 24 horas se registraron tres muertes maternas asociadas al coronavirus.

Las víctimas eran de las provincias de Artemisa, Cienfuegos y Camagüey , según reportó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP.

De las tres mujeres que fallecieron una era del municipio Caimito y tenía 34 años de edad, la de Cumanayagua tebía 26 años y en el caso de la víctima mortal del municipio Camagüey, el doctor Durán García no precisó la edad ni el informe escrito del MINSAP reflejó la información.

"Lamentamos estos fallecimientos, damos las condolencias a sus familiares y amistades y reiteramos el llamado a que seguir protegiendo a nuestra población, a cada uno de nosotros", apuntó el funcionario cubano.

Aunque el MINSAP hace pública la información oficial, no existe un sitio en el que se pueda consultar información actualizada para conocer la cantidad de muertes maternas vinculadas al COVID-19 en Cuba, porque el portal web que desarrollaron el MINSAP, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana y otras instituciones estatales, se mantiene desactualizada desde el día 26 de agosto y refleja otros datos, pero no este en específico.

La cifra pudiera sumar ya el medio centenar porque a principios de agosto se informó que habían fallecido 35 mujeres embarazadas con coronavirus, y desde entonces los reportes televisivos del doctor Durán García mencionan nuevos casos todos los días.

Este grupo social es uno de los que más riesgo tiene de enfermar de coronavirus y tener una evolución desfavorable, por los propios cambios que ocurren en el organismo cuando se gesta un bebé, por tanto las autoridades prestan especial atención a embarazadas y puérperas.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reveló esta semana que en la primera mitad del año se diagnosticó la enfermedad en más de dos mil embarazadas y recién paridas.

"Desde la entrada del virus al país, en marzo de 2020, y hasta el 31 de diciembre de ese año, se habían atendido solo 110 gestantes y puérperas contagiadas. Sin embargo, en lo que ha transcurrido del 2021, más de 2,000 mujeres de ese grupo de riesgo se han diagnosticado con el SARS-CoV-2 y hemos tenido que lamentar varios fallecimientos", escribió en su página de Facebook.

Como parte de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en los últimos meses, se decidió inmunizar con la vacuna Abdala a las gestantes en el segundo y tercer trimestre del embarazo, con el fin de minimizar las complicaciones que genera el coronavirus.

A pesar del discurso oficial, las denuncias que llegan desde la isla muestran un ambiente desfavorecedor para las embarazadas que son hospitalizadas o aisladas en instituciones médicas, como ocurrió con una joven que ingresada en el Hospital Universitario “Vladímir Ilich Lenin”, de Holguín.

“No pude hacer otra cosa que ponerme a llorar”, dijo, antes de detallar las condiciones del lugar y la falta de higiene y recursos para atender a los pacientes. “Todavía no he podido bañarme porque no hay agua, un virus que requiere de tanta higiene y que no haya ni agua para lavarse las manos. Conviviendo con mosquitos, ranas, murciélago y hasta un ratón me hizo la visita”, expuso.