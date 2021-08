Embarazada sobre las condiciones de un centro de aislamiento en Cuba: "No pude hacer otra cosa que llorar"

“Todavía no he podido bañarme porque no hay agua, un virus que requiere de tanta higiene y que no haya ni agua para lavarse las manos. Conviviendo con mosquitos, ranas, murciélagos y hasta un ratón me hizo la visita”, expuso.