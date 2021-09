Gobierno de Cuba mantiene prórroga automática y sin costo de cubanos en el exterior

Personas en un aeropuerto de Cuba (Imagen de archivo) Foto © Periódico Adelante

El gobierno de Cuba mantiene la prórroga de estancia ininterrumpida en el exterior de manera automática y sin costo para los ciudadanos cubanos, así como la condición de residentes en el territorio nacional, para todos aquellos que no han podido viajar a la isla debido a la pandemia de coronavirus.

“Ante la persistencia de la compleja situación epidemiológica internacional, continúa vigente hasta nuevo aviso la prórroga, automática y sin costo de estancia ininterrumpida en el exterior, más allá de los 24 meses, manteniendo su condición de residentes en el territorio nacional”, informó Ernesto Soberón, Director General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

La medida viene a dar continuidad a una política adoptada por las autoridades cubanas de conceder facilidades en los trámites migratorios para todos aquellos ciudadanos que se habían quedado varados, o en situación de no poder viajar a Cuba debido al cierre de fronteras internacionales provocados por la COVID-19.

En marzo de 2020, un año después de haberse declarado la alerta mundial por la pandemia, el MINREX estableció una prórroga de estancia para los cubanos que se encontraban varados sin opciones de regreso al país por dificultades derivadas de esta crisis epidemiológica.

A mediados de junio del pasado año, el primer ministro Manuel Marrero anunció que esta medida gubernamental se mantendría vigente en los próximos meses, y que la estancia superior de 24 meses no supondría un problema para los residentes en Cuba que se encontrasen fuera de sus fronteras, incluidos los repatriados que estuviesen fuera de la isla en ese momento.

“Los ciudadanos cubanos que arriben a los 24 meses en el exterior, que no tengan la preocupación porque se ha prorrogado ese plazo y sabemos que muchos están en países donde la situación es compleja y no tienen cómo regresar a Cuba, por tanto, se mantendrá esa prórroga y no perderán sus derechos como está establecido”, dijo Marrero en un programa de la televisión cubana.

Para octubre, las autoridades migratorias cubanas anunciaban que extenderían por un año más los permisos para aquellos residentes permanentes en la isla que hubiesen continuado durante estos meses en el exterior, afectados por las restricciones de la pandemia, y que hubiesen sobrepasado los dos años establecidos.

La medida fue nuevamente anunciada por Marrero Cruz en una Mesa Redonda televisiva, en la que se daba a conocer la entrada del país a la fase de nueva normalidad el 12 de octubre, con excepción de La Habana, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, que aún presentaban preocupantes casos de coronavirus.

En abril del presente año, fuentes diplomáticas anunciaban que los cubanos cuyas prórrogas de estancia en el extranjero se les vencía a partir del 19 de marzo de 2020 podrían permanecer en el exterior hasta nuevo aviso mientras subsistan las afectaciones actuales por el coronavirus.

La información, difundida por la embajada de Cuba en México, precisó que quienes no hubieran podido regresar a la isla vencido el plazo de dos años no perderían “su condición de residentes en el territorio nacional”, y que tal medida dejaba sin efecto una regulación anterior que extendía el término de ese beneficio hasta el 12 de octubre de 2021.

La prórroga anunciada este lunes por el funcionario del MINREX también indica que “se mantiene en vigor que los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional que se han visto imposibilitados de retornar a Cuba a causa de la pandemia, puedan regresar, de manera excepcional, con su pasaporte vencido y sin prorrogar”.

Asimismo, en su hilo de Twitter, Soberón indicó que “se continuarán facilitando la realización de trámites consulares a distancia en los consulados y oficinas consulares cubanas”, tal y como había anunciado el MINREX a mediados de junio.